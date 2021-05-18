Hükümete mesaj: Böyle olmaz

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüse karşı en etkili yöntem olarak kabul edilen aşılamanın yavaş ilerlemesi vatandaşları endişelendiriyor. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu vatandaşlar “hiç olmazsa Güney Kıbrıs’a bakarak bizler de aşılama sürecini hızlandırmalıyız” dedi.

Türkiye’nin yardımlarına teşekkür eden vatandaşlar, ancak aşı temini konusunda KKTC yetkililerinin de bir şeyler yapması gerektiğine dikkat çekti. Vatandaşlar, tüm sektörlerin açılabilmesi için aşılanmaktan başka çare olmadığını belirtti.

Ne dediler…?

Gazi Beyaz

“Henüz aşı olmadım. Coronavirüse yakalandım ve tedavi gördüğüm için doktorum bir süre aşı için beklemem gerektiğini söyledi. 4 ay sonra aşı yaptırabileceğim ve o sürenin dolmasını bekliyorum. Aşılama çalışmaları şu an yavaş ilerliyor. Anavatan Türkiye bizlere aşı gönderiyor ancak çalışmaların daha da hızlanması gerekiyor. Özel sektörde çok ciddi sıkıntılar var… Bu sıkıntıların giderilmesi için aşılama yapılması ve açılımların yapılarak ekonomik gücün yeniden toparlanması gerekiyor.”

Hasan Türüközü

“Aşımı yaptırdım. Aşı olursa çalışmalar hızlı ilerler. Ancak aşının kaynağı belli, çok seyrek geldiği için aşılama çalışmaları yavaş ilerliyor. Hükümet edenler Anavatandan hazır beklemek yerine aşıyı farklı şekillerde de tedarik ederek çalışmaları hızlandırmalıdır. Aşı tedarik sorununun çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü tam ve sağlıklı açılım için aşılama oranını yükseltmemiz lazımdır. Sektörlerin gönül rahatlığıyla faaliyete geçmesini istiyorsak, toplumun güvende olmasını talep ediyorsa o zaman öncelikli konumuz aşı olmalıdır. Zaten nüfusumuz çok değil, aşılamayı kısa sürede bitirebiliriz ancak tedarik konusunda hiç adım atmadık.”

Ali Suerdem

“Aşının ilk dozunu vurdurdum, ikinci dozunu da Mayıs’ın 25’inde olacağım. Aşılama çalışmaları yavaş ilerliyor. Türkiye aşıyı yolladıkça aşı olunuyor ancak aşının hızlandırılması gerekiyor. Çalışmaların hızlandırılması için de aşı kaynakları ile iyi bir anlaşma yapılmalıdır. Aşı geldiği zaman uygulanmasının da hızlanacağına inanıyorum. Bu nedenle devletin aşı tedariki konusunda adıma atması şarttır. Sadece Türkiye’den aşı beklersek çalışmaların uzun sürede tamamlarız.”

Cengiz Unuz

“Henüz aşı olmadım ancak birkaç gün içerisinde ben de yaptıracağım. Aşılama çalışmaları şu anda yavaş ilerliyor. Genel olarak Kıbrıs’ta bütün işlerdeki ilerleme yavaşlığı gibi aşı çalışması da ağır ilerliyor.



Aşı çalışmalarının ilerlemesi için halkın da iyi bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların çoğu da hala aşıdan korktuğu için yaptırmıyor. Bunlar da aşılama çalışmalarının ilerleyişini etkiliyor.”

Salahi Akburak

“Aşımı yaptırdım. Aşı çalışmaları daha önce iyi ilerliyordu ancak şu an durdu. Bunun nedeni Türkiye’den aşı gelmemesidir. Aşı geldiği zaman toplumun hızlı bir şekilde aşılanacağına inanmıyorum. Aksi takdirde yavaş yavaş ilerleme olacak. Fakat bizim hızlı bir sürece ihtiyacımız var. Zaten yeterince zaman kaybettik. Daha fazla beklememiz lazım. Özellikle turizm ve diğer sektörlerin açılımı için aşılama belli bir orana gelmelidir. Devlet bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır.”

Güner Katrancıoğlu

“Aşımı yaptırdım. Aşılama çalışmaları şu anda iyi gitmiyor. Türkiye’den aşı gelmezse aşılama çalışmaları devam etmiyor. Aşılanması gereken hizmet veren işletmelerin çalışanları var.

Mesela turizm sektörünün açılması gerekiyor bunun için de çalışanların aşılanması gerekiyor. Açılacak veya açık olan sektörlerin aşılanması gerekirken bizde maalesef çalışmalar ağır bir şekilde ilerliyor.

Bu aşılama çalışmaları için bilinçli kişiler de istihdam edilmelidir. Eğer edilmezse aşılama çalışmaları hiçbir şekilde ilerleyemeyecektir. Hastanede pozitif vaka tespit edilir hemen ortalık kalkıp oturuyor. Sağlık sisteminin de güçlendirilmesinin bu gibi durumlarda ne kadar önemli olduğunu gördük.”

Vehit Sukuşu

“Aşımın ilk dozunu oldum ve ikinci dozunu da Mayıs’ın 25’inde olacağım. Aşılama çalışmaları ne yazık ki yavaş ilerliyor. Bunun nedeni elimizde yeterince aşı olmamasıdır.

Aşı sıkıntısı yaşandığı için de yavaş ilerleme vardır. Aşı gelirse toplumun hızlı bir şekilde aşılanacağına inanıyorum. Aşının hızlandırılması için Türkiye’den sık sık talep edilmelidir. İnşallah aşılar bir an önce gelir ve tüm insanlar bir an önce aşılanarak normal yaşantımıza geri döneriz.”

Eren Albayrak

“Aşı yaptırdım. Aşı çalışmaları bence şu anda iyi gidiyor. Tamamen bir neticeye varılmadı ancak çalışmalar sürüyor. Aşılama çalışmaları kısa sürede toplumun çoğunluğuna yapıldı. Bu süreçte birçok sektör hala kapalı ve bu sektörlerin açılabilmesi için aşılama çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. İnsanlarda aşı olma konusunda endişe var ancak endişe yaşayan insanların çok fazla olmadığını söyleyebilirim. Aşı şu ortamda bir nimettir ve bulunduğu zaman yapılması gerekiyor.”

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 09:53