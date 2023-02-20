Kilosu 100 lira

Esengül AYKAÇ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda acı biber zam şampiyonu oldu. Kilosu 100 liradan tezgaha konan biberin yanına kimse yanaşamadı.

Diğer biber türleri ise 50 ile 45 lira arasında değişen fiyatlara satıldı.

Fiyatların değişkenlik gösterdiği pazarda domates fiyatı 25 lira, arı domates ise 30 liradan satışa sunuldu. Salatalık 43 liradan tezgaha konarken, kabak 40 liradan alıcı bekledi.

Patatesin 12 liraya satıldığı pazarda, kestane 85, muz 30, elma 20, kivi 30 tezgaha kondu. Pazarın en ucuz ürünü ise kilosu 7 lirayla limon oldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Salatalık 43 lira

Domates 25-30 lira

Kapya biber 50 lira

Çarli biber 45 lira

Kıl acı biber 100 lira

Sarma 15 lira

Portakal 15 lira

Limon 7 lira

Kivi 30 lira

Armut 30 lira

Patates 12 lira

Havuç 15 lira

Soğan 18 lira

Yeşillikler 15 lira