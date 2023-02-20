Kilosu 100 lira

Esengül AYKAÇ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda acı biber zam şampiyonu oldu. Kilosu 100 liradan tezgaha konan biberin yanına kimse yanaşamadı.
Diğer biber türleri ise 50 ile 45 lira arasında değişen fiyatlara satıldı.
Fiyatların değişkenlik gösterdiği pazarda domates fiyatı 25 lira, arı domates ise 30 liradan satışa sunuldu. Salatalık 43 liradan tezgaha konarken, kabak 40 liradan alıcı bekledi.
Patatesin 12 liraya satıldığı pazarda, kestane 85, muz 30, elma 20, kivi 30 tezgaha kondu. Pazarın en ucuz ürünü ise kilosu 7 lirayla limon oldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Salatalık 43 lira
Domates 25-30 lira
Kapya biber 50 lira
Çarli biber 45 lira
Kıl acı biber 100 lira
Sarma 15 lira
Portakal 15 lira
Limon 7 lira
Kivi 30 lira
Armut 30 lira
Patates 12 lira
Havuç 15 lira
Soğan 18 lira
Yeşillikler 15 lira
IT IS NORMAL PRICE STOP COMPLAINING KKTC