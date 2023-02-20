Deprem halinde ne olacak?

Ömer KADİROĞLU

Sismoloji Uzmanı Kıbrıslı Rum Kiriakos Solomis’in; Türkiye’deki depremden sonraki 6 ay içinde Kıbrıs’ta, şiddeti 6.5’i geçmeyecek deprem yaşanabileceğine ilişkin uyarısı sonrasında adanın her iki kesimindeki binaların durumu tartışma konusu oldu. Solomis, 1994 yılında yayınlanan deprem yönetmenliği sonrasında inşa edilen güneydeki binaların güvenli olduğunu, eskilerin ise tehlike yaratabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta ise özellikle Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde çok sayıda binanın, şu anki haliyle dahi yıkılmaya yüz tuttuğu görülüyor. Bölgedeki tüm binaların uzman ekiplerce denetlenmesi ve yıkılma olasılığı bulunanların bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor.

Kimliklerini açıklamayan bölgedeki konut sakinleri de binaların durumundan oldukça endişeli. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, “gidecek başka yerimiz olmadığı için buradayız” diyerek bugüne kadar herhangi bir denetleme ekibiyle karşılaşmadıklarını söylüyor.

Asırlık binalar var

Lefkoşa’nın tarihi Yenicami, Haydarpaşa, Kafesli mahallesi; Atilla, Ege, Plevne ve Eski Saray sokak gibi bölgelerde 100 yaşına dayanmış, fakat bu süreçte iyileştirme yapılmamış konutlarda insanların yaşaması endişeleri daha da artırıyor.

Bölge sakinlerinin bir kısmı çaresizlikten, bir kısmı da aile mirası olmasından dolayı tehlike arz eden konutlarda yaşadığını söylüyor.

Devletin görevlendireceği ekiplerin devreye girmesi ve konutların durumuyla ilgili ‘sağlamlık’ raporunun çok hızlı bir şekilde hazırlanması isteniyor.

Tamiri uzun zaman alacak konutların tahliyesi için alternatif projelerin devreye girmesi; evini tahliye edecek kişilere yeni yaşam yerlerinin gösterilmesi gerekiyor.

Güneydeki binaların durumu

Sismoloji uzmanı Kıbrıslı Rum Kiriakos Solomis, Kıbrıs’ta deprem olması halinde güneydeki binaların yapı ve muhafaza bakımından, Türkiye’deki binalardan daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın 1994 yılında yayınladığı deprem yönetmenliği sonrasında inşa edilen konutların sağlam olduğunu belirten Solomis, daha eski binaların riskli olduğuna dikkat çekti.