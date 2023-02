Yakınlarını kaybeden aileler tepkili

Suna ERDEN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman’daki Grand İssias Otel’le ilgili açılan davaya gizlilik kararı getirildi. Yapı denetimden geçemeyip mühürlenmesine rağmen yeniden açılan ve enkazına ilişkin ilk raporda yapımında dere çakılı ile kum kullanıldığı ortaya çıkan otelle ilgili davaya gizlilik kararı getirilmesine depremde yakınlarını kaybeden aileler tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden etiket açan aileler "İsias hotel sahipleri, yöneticileri ve bu hotelin inşaatındaki ilgili herkesin yargı sürecinde, tüm detayları bilmek hakkımız. Bunu elimizden alamazsınız" diyerek "#isiasgizliliğikaldırılsın" etiketiyle gizlilik kararına karşı çıkıyor.

Yapılan paylaşımların bir kısmı şöyle:

Hayatımız çalındı, nefessiz bırakıldık

Depremde eşi Duygu Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı’yı kaybeden Caner Kalaycı'nın paylaşımı:

“Bir çınar nasıl büyür ne emeklerle ne kadar zamanda bizden ve bizlerden çalınan çınarlarımız için adalet #isiaskatillerinemüebbet Hayatımız ömrümüz çalındı. Kalbimiz ciğerimiz söküldü nefessiz yaşamaya mecbur bırakıldık. #isiaskatillericezalandırılsın”

Işığımızı çaldınız

İsias Otel'de hayatını kaybeden Serin İpekçioğlu'nun ailesinin paylaşımı:

Ayağına taş değdirmedik, gözümüzden sakındık, o avv dedi bizim kalbimiz parçalandı. Işığımızı çaldınız... Katiller! Tüm yavrularımız için #isiasgizliliğikaldırılsın #isiasınhesabısorulacak.

Selin'imi benden aldınız

İsias Otel'de hayatını kaybeden Selin Karakaya'nın annesinin paylaşımı:

Selin'imi benden alan, çocuklarımızın hayallerini söndüren #isiasınhesabısorulacak #isiaskatilleriyargılansın #isiasgizliliğikaldırılsın.

Hesap soracağız

İsias Otel'de hayatını kaybeden İzcan Nurluöz'ün annesinin paylaşımı:

Sözün bittiği yer değil bu, sözün başladığı yerdeyiz, hesap soracağız…

#isiashotelkatliamı #isiasgizliliğikaldırılsın #isiaskatilleriyargılansın…

Bu nasıl bir saçma karar

Adıyaman’da görevli olan hemşire Oğuz Köse:

Sustum sustum tekrar o acıları yaşamamak adına anlatmadım ama yeter be..

Neyin gizliliği be ama

Bu nasıl bir saçma karar..

62 can be 62 can ..

62 çocuğum 62 kardeşim,

6 gün uykusuz ben şahidim,

Benim şahit olduklarımı yaşadığım şahit olduğum acıları anlatamam..

Cansız bedenine ulaştığım her çocuğumuzda acının en büyüğünü yaşadım.

Her cansız bedeni ağlaya ağlaya hıçkıra hıçkıra tüm gerçekliği ile çıkardık evlatlarımızı o göçüğün altından.

Haddinizi bilin ve yaşadığım acı gibi tüm gerçekliği ile tüm kamuoyu önünde suçluları yargılayın ve en ağır cezayı aldıklarına şahit olalım ki.

Ne olmuştu?

3 kişi cezaevinde

Deprem sonrasında KKTC’li 35 öğrenci, öğretmen ve ailenin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otelin sahipleri Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edilmişti.

Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, Siverek Cezaevine nakledilmişti.

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Ön rapor açıklanmıştı

Bu arada İsias Otel’le ilgili ilk rapor da geçtiğimiz Perşembe günü açıklanmıştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri

Prof. Dr. Serhan Şensoy, Prof. Dr. Özgür Eren, Prof. Dr. Umut Türker, Doç. Dr. Eriş Uygar ve Doç. Dr. Mehmet C. Geneş tarafından hazırlanan ve önceki gün açıklanan ön inceleme raporunda ise otelin yapımında kullanılan betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak ‘dere çakılı’ ve ‘kumu’ kullanıldığı belirtilmişti.

Dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında ise sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edilmişti.