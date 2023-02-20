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Sevenleri uğurladı

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un kardeşi Orhan Tibukoğlu Lefkoşa’da toprağa verildi

Sevenleri uğurladı

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un önceki gün vefat eden kardeşi Orhan Tibukoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.
Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Tibukoğlu’nun yakınlarının yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, iş dünyasından birçok isim, dostları ve sevenleri katıldı. Besim Tubik, taziyeleri kabul ederken, Orhan Tibukoğlu, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. 


 

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Galip
Galip - 3 dakika Önce

Başınız sağolsun sayın tibuk.

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