52 bin öğrenci ders başı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem bugün başlıyor. Yaklaşık 52 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen, bu sabah çalacak zille yeniden ders başı yapıyor.

KKTC’de İlköğretim Dairesi’ne bağlı 127 okulda yaklaşık 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda yaklaşık 4 bin ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde ise yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönemine ilişkin yayımladığı mesajda, bir kez daha deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“2022-2023 Eğitim öğretim yılının 2. dönemine Pazartesi günü itibariyle başlıyoruz. Yoğun bir ders dönemine verdiğimiz kısa ara sonrasında, ikinci dönemin ülkemiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.

Öncelikle belirtmek isterim ki, 6 Şubat günü Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür. Okul sporları müsabakaları için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilemizde yer alan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi de bu felakette kaybetmek, yüreğimizde derin bir yara açmıştır.

Yaşadığımız kayıplar nedeniyle acımız çok büyüktür.

Bu nedenle, deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileklerimi iletirim.

Sevgili öğretmenlerimiz ve velilerimiz;

Ülkemizin bugünü ve yarını olan çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı ara vermeden, kararlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Yürüttüğümüz girişimler ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile sağlam temeller üzerine kurduğumuz kurumsal iş birliği ile ülkemiz eğitiminde önemli bir atılım gerçekleştirme noktasındayız.

Bu süreç içerisinde mevkidaşım Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde eğitime önemli bir katkı yapılmış, Türkiye’den gönderilen akıllı tahtalar ve eğitim materyallerinin okullarımıza dağıtımı devam etmektedir.

Özellikle öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan etkileşimli akıllı tahtalar, teknolojik açıdan getirdiği olanaklarla birlikte eğitime öğretime ciddi katkı yapacaktır.

Gönderilen materyaller doğrultusunda özel eğitim alanında da çok önemli adımlar atılmakta ve çok yakın zamanda öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, eğitimlerini ise geliştirecek bir yapıya kavuşacağımızı buradan belirtmek isterim. “

