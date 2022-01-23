Kripto paralar çakıldı

Kripto paralarda değer kaybı devam etti. Kasımda 68 bin doları gören Bitcoin, dün 35 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto paralarda iki aylık kayıp 1 trilyon doları aştı.

Kripto para birimlerinde sert düşüşler devam ediyor. En fazla piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin (BTC) dün yüzde 8’e yaklaşan değer kaybıyla 36 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Temmuz 2021 sonrasında Bitcoin’de ilk kez 36 bin doların altı görüldü. Böylece Bitcoin, Kasım 2021’de gördüğü 68 bin 789 dolarlık zirvesine göre yaklaşık yüzde 45’lik değer kaybıyla 35 bin 593 dolara kadar geriledi.

Bitcoin’de iki günlük düşüş yüzde 17’yi aştı.

Bitcoin’de iki aylık kayıp 600 milyar doları aştı

Bitcoin’in toplam piyasa değerinde kasımdaki zirveden bu yana düşüş 600 milyar doları aşarken, tüm kripto piyasasında iki aylık kayıp 1 trilyon doları aştı.

Bespoke analistleri, 1 trilyon dolarlık kayba ilişkin “Oranların maskeleyebildiği değer yıkımının büyüklüğü hakkında fikir veriyor” dedi.

Diğer kripto paralar da düşüşte

Bir başka önde gelen kripto para birimi Ethereum’da (ETH) dünkü kayıp yüzde 12’yi aştı ve 2500 dolar seviyesi görüldü. ETH’de Kasım 2021’de 4 bin 891 dolar seviyesi görülmüştü. Böylece ETH de sadece iki ayda değerinin yaklaşık yarısını kaybetmiş oldu.

Binance Coin’de (BNB) düşüş yüzde 15’i aştı ve 365 dolar seviyesi görüldü. BNB de Kasım 2021’de kaydettiği 690 dolarlık rekora göre değerinin yaklaşık yarısını kaybetmiş oldu.