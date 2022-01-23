Tepkiler çığ  gibi artıyor

Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin terör örgütü PKK’nin siyasi kolu olan PYD’ye güneyde ofis açma izni vermesine sert tepki gösterdi. Tatar’ın yanı sıra Türkiye’den üst düzeyde çok sayıda açıklama geldi.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ilk olarak Zübeyir Ağaoğlu, eski başbakanlardan İrsen Küçük, İsmail Soykan, Ünal Sabit ve diğer aralarından ayrılan mücahitleri rahmetle andı, hayatta olanlara sağlık diledi.

Tatar, Erenköy direnişine işaret ederek, “O günleri unutmak mümkün değildir. ‘Erenköy’ denildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale Savaşı gibi fevkalade kritik ve önemli bir bölgedeki mücadeleden bahsedilir” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, o bölge ve bölge köylerinin, Rum-Yunan ikilisinin saldırılarına karşı direnişinin Kıbrıs Türk tarihinde bir efsane ve direniş öyküsü olduğunu dile getirdi.

Rum tarafında PKK/PYD terör örgütüne ofis açma izni verilmesine ve bu gibi yapılanmaların yoğunlaşmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sert bir tepki ortaya koyduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz de KKTC olarak aynı tepkiyi koyuyoruz. Bir AB üyesinin, terör örgütüne yasal izinle faaliyet hakkı vermesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Güney’de terör örgütü faaliyetlerine izin verilmesinin hem KKTC hem de Türkiye Cumhuriyeti için huzur, barış ve güvenlik konusunda tehdit unsuru olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle gelişmelere seyirci kalmamız mümkün değildir” dedi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden kınama

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Rum Yönetiminin, “PYD/PKK terör örgütüne ofis açma izni” vermesini protesto etti ve “nefretle lânetlediğini” bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, “karanlık merkezlerin Anavatanımız ile Türk Ulusuna diz çöktürmek için kurdurduğu ve Anavatanda, Suriye’de, Irak’ta ve dünyada birçok katliama imza atan ASALA, PKK/ PYD / YPG gibi tüm terör yapılanmalarına taşeronluk yapan, bununla yetinmeyip sahiplendiği EOKA örgütü ile bu katliamlara bilfiil iştirak eden ve bütün bunları sahte pasaport verdiği terörist başına ‘Lazaros Mavros’ ismini bilinçli şekilde vermek suretiyle tüm dünyaya bu lânetin (Mavros) kendileri tarafından diriltildiğini (Lazaros) örtülü mesajla da olsa ilan etmekten çekinmeyen Kıbrıs Rum Yönetiminin son pervasızlığı malûmun ilanından ve yeni bir suçüstü halinden başka bir şey değildir” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimine, “kendi halkının başına yeni bir çorap örmekten başka bir anlamı olmayan bu tehlikeli karardan dönme” çağrısı yapıldı.

Dernek, bu vesileyle “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganı atanları da, “Kıbrıs'ta barışı, anlaşmayı, huzuru kimin istemediğini artık görüp idrak etmeye” çağırdı.

Oktay: Bebek katleden zihniyet

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine ilişkin, "Güney Kıbrıs'ta dün bebek katleden zihniyet bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ta dün bebek katleden zihniyet bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor. Teröre kucak açan GKRY'nin adada barıştan söz etmesi samimiyetsizliğinin göstergesidir. Ateşle oynayanın er geç eli yanar."

Akar: Teröristlerle iş birliği yapıyorlar

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Rum Kesiminin PKK/PYD’ye temsilcilik açtırmasını “Teröristlerle iş birliği” olarak değerlendirdi.

Akar, Türkiye’de 23. Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada,

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açmasına izin verilmesi konusunu değerlendirdi.

Akar, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tarihten gelen, elindeki kana uygun bir davranış sergiliyor. Yunanistan’ın yaptığı Lavrion kampına benzer bir özentiyle teröristlerle iş birliği yapıyorlar. Yunanistan benzer uygulamalarla bir yere varmaya çalıştı ama bununla bir yere varılamayacağını görmüş olması lazım. Bunların beyhude gayretler olduğunun, bir yere varılamayacağının anlaşılması gerekiyor. Bunları kullanarak Kıbrıs’taki barış ortamına, istikrara, Kıbrıslı kardeşlerimize karşı birtakım eylemler yapabileceklerini düşünüyorlarsa bunlar boş hayallerdir. Garantör olan Türkiye Cumhuriyeti, garantörlük çerçevesinde orada bulunan TSK unsurlarının ve KKTC’nin Güvenlik Kuvvetlerinin buna asla müsaade etmeyeceğini, herhangi bir eyleme karşı da misliyle mukabele etmeye hazır olduğunu tüm dünya bilsin. Böyle bir maceraya girmesinler, sonuçlarının ağır olacağını şimdiden görsünler" dedi.

Kurtulmuş: Barış çabalarını zedeleyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye ofis açma izni vermesinin, bölgedeki bütün barış çabalarını zedeleyecek bir deneme olduğunu belirterek, "Zaten Ege'de Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere yaşadığımız bazı gerginlikleri biz bir şekilde müzakere yoluyla aşmaya çalışırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haddini bilmesini tavsiye ederiz." dedi.

Kurtulmuş bu açıklamasını Çekmeköy'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile istişare toplantısında yaptı.

Türkiye'nin yolundan alıkonulması için yıllarca çeşitli terör örgütlerinin kullanıldığına vurgu yapan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine tepki göstererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, boyundan büyük işlere kalkmasın. Terör örgütleri, o örgütleri destekleyenleri çok ciddi şekilde eninde sonunda bir bumerang gibi vururlar. Yıllardır Batı ülkelerinin büyük bir kısmında dünyadaki önemli başkentlerde bu örgütlerin nasıl desteklendiğini, Türkiye'nin başına nasıl bela edildiğini çok yakından biliyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin böylesine zırva bir karara imza atmış olması, bölgedeki bütün barış çabalarını da zedeleyecek, zarar verecek olan, boylarını aşan bir denemedir. Zaten Ege'de, Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere yaşadığımız bazı gerginlikleri biz bir şekilde müzakere yoluyla aşmaya çalışırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haddini bilmesini tavsiye ederiz. Yaptıkları bu yanlış uygulamanın en çok da kendilerine zarar vereceğinin altını çizmek isteriz."

Buna benzer adımlarla önümüzdeki dönemde de karşılaşabileceklerini dile getiren Kurtulmuş, önemli olanın milletin aynı istikamette yürümesi olduğunu söyledi.

