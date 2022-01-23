Yazık oldu

Suna ERDEN

Güzelyurt-Lefke anayolu üzerinde, Cengizköy yakınlarında, alkollü şekilde araç kullanan ve süratli bir şekilde sağ şeride geçerek, motosiklete çarpıp, Umair Ahmed’in ölümüne neden olan araç sürücüsü Muhammed Ünsal Yılmaz, dün tutukluluk istemiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı yakınları, basının görüntü almaması için adeta etten duvar ördü

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Polis Çavuşu Ahmet Yurt, 21 Ocak 2022 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Cengizköy’de Güzelyurt Lefke anayolu üzerinde yönetimindeki EK 230 plakalı salon aracı ile kanında 175 miligram alkol tesiri altında süratli ve tehlikeli bir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Akdeniz’de sakin zanlı Muhammed Ünsal Yılmaz’ın dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına geçmesi sonucu karşı yönden gelen Gemikonağı’nda sakin Umair Ahmed’in yönetimindeki NZ 672 plakalı 110 cc motosiklete çarptığını mahkemeye aktardı.

Kaza sonucu motor sürücüsü Umair Ahmed almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza yerinde vefat ettiğini aktaran polis çavuşu zanlının ise suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak olay yerinden kamera görüntülerinin inceleneceğini ayrıca maktule otopsi yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.