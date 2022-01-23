Korku yarattı

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de her geçen gün alışık olmadığımız çirkin görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. Yaklaşık bir ay önce Girne’de siyahi bir kişinin çıplak bir şekilde Girne Caddelerinde dolaşması sonrasında benzer bir durum önceki akşam Alsancak’ta, bir farklı olay da Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yaşandı. Alsancak’ta önceki akşam yarı çıplak halde gezen bir genç, sosyal medyada gündem oldu. Arkasından gelen arabayı fark etmeyen siyahi gencin kendinde olmadığı görülürken yol içerisinde pantolonu inik bir şekilde bir süre yürüdü. Yaşanan ilginç durum sürücülerin kameralarına kaydedildi. Bu olayın yankıları devam ederken bir başka olay da dün sabah 06.00 sıralarında Başkent Lefkoşa’da yaşandı. Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen yarı çıplak vaziyette bir kişi, 239 miligram alkollü içki tesiri altında bir ikametgâhın kapısını çaldı. Kapının ev sakini tarafından açılması üzerine zorla söz konusu ikametgâha girdi. Neye uğradığını anlayamayan ev sakinleri durumu polise aktarınca söz konusu şahıs tutuklandı.