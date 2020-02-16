Satacak ürün bulunamıyor

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp kısa zamanda dünyanın birçok ülkesinde paniğe neden olan corona virüsü cep telefonu aksesuar piyasasını da tehdit ediyor. Çin'den gelen ürünleri de bulmakta esnaf zaman zaman zorluk yaşanıyor. Küçük esnaf, maliyetleri arttığı için zam yaptıklarını belirtirken, cep telefonları için şarj aleti, pil, kulaklık, kırılmaz cam, koruyucu silikon kılıfı gibi ürünlerde ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor!

Muğla'da elektronik ürün dükkanı işleten Kenan Değertaş, virüsün etkisinin Türkiye’de aylar sonra çıkacağını öne sürerek, “Bu virüs, ithal edilen ürünler aracılığıyla başka ülkelere yayılabilir. Virüsün ortaya çıkışı henüz kısa süreli. Bizim şu anda sattığımız ürünler Çin'den aylar önce yola çıkıp gümrükten ancak çekilerek piyasaya sürülen mallar. Bu nedenle bu yolla virüsün yayılması birkaç ayı bulur. Virüs sorunu eğer bir iki ay içinde çözülmezse yeni sipariş mallar stoklardan konteynerlere yüklenerek yola çıkacak ve bu bizler için bir tehlike yaratacak. Şu an için gümrükten çekilecek mallarda böyle bir tehlikenin olması söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

