Soruşturma başlatıldı

Girne’de Ester Arıca’ya ait dairenin balkon kapısından içeri girip gitar ve kot ceket çaldıkları tespit edilen Sacis Abd Allateef Saeud Aloizlah ve İlias El Mendri tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis,13 Şubat 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Girne’de, Ester Arıca’ya ait dairenin balkon kapısı açılarak içeriye girildiğini ve içeriden bir adet gitar ve kot ceket çalındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlılar zanlılar Sacis Abd Allateef Saeud Aloizlah ve İlias El Mendri’nin suçla bağlantısının tespit edildiğini belirtti. Polis, Polis zanlıların tutuklandıklarını haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi. Çevre kamera görüntülerinin inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Yargıç Meltem Dündar, zanlıların soruşturma 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

