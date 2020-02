Güneydekinin maliyeti 205 milyon Euro

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Lefkoşa’ya 500 yataklı ve çok donanımlı modern bir hastane inşa edilecek. KKTC için büyük önem taşıyan bu müjdeyi dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birlikte verdi. Bakan Koca “Projemiz 400 yataklıydı ama Cumhurbaşkanımız bunu 500’e çıkardı” dedi.

Lefkoşa Rum Hastanesi 9 yılda tamamlandı…

Öte yandan Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; Güney Lefkoşa’da 2006 yılında hizmete giren 500 yataklı yeni genel hastane için 205 milyon Euro harcandı. Hastane inşası 1997’de başlamış ve 9 yılda tamamlanmıştı.

Devlet Hastanesi’nde tarihi gün

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Ali Pilli VE Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, dün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, bazı bakanlar, hastane yetkilileri, sağlık çalışanları da hazır bulundu.

Heyet öncelikle hastaneyi gezerek, hastaları ziyaret etti ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanı Ali Pilli basına açıklamalarda bulundu.

Oktay: KKTC’nin her zaman yanındayız

Fuat Oktay, Lefkoşa Devlet Hastanesi ziyareti sonrasında basına yaptığı açıklamada, Türkiye’den geniş ve güçlü bir heyetle KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC’ye olabildiğince sık gelerek, hem Kıbrıs Türkü’nün dertleriyle hemhal olmak, hem de hemen hemen bütün konularla ilgili hükümet başta olmak üzere, yetkililerle istişare edip birlikte çözüm arayışında bulunmaya ve bunları uygulamaya geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye olarak, Kıbrıs Türk'ünün ve KKTC'nin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Oktay, "Türkiye'de olan her türlü imkanın KKTC'deki kardeşlerimizde de olmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları bu çerçevededir." diye konuştu.

Koca: Hastane 270 dönüme inşa edilecek

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Özellikle son dönemde Başbakan Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli'nin KKTC için bir hastane ihtiyacını gündeme getirdiklerini bildiklerini söyleyen Koca, bu konuda yoğun temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Bakan Koca, bu çerçevede özellikle Kıbrıslı soydaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik iş birliğini devam ettirdiklerini belirtti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin 42 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hastanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiği ortada. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, KKTC'de bir hastane yapılmasını gelmeden önce konuştuk. Daha önce gündemimizde 400 yataklı bir hastane vardı. Cumhurbaşkanımız, '400 yataklı değil KKTC için 500 yataklı bir hastane yapacağımızın sözünü verin.' diye beni gönderdi. Bu müjdeyi vermek ve yapımını takip etmek üzere, iş birliği içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum."

Koca, hastanenin çevre yoluna yakın ve 270 dönümlük bir arazide inşa edilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Tatar: Erdoğan’ın talimatı memnuniyet yarattı

Başbakan Ersin Tatar da, bugünün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gün olduğunu belirterek, Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen toplantının önemine işaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC’de, Kıbrıs Türk halkının emrine 500 yataklı bir hastane yapılacağı müjdesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başbakan Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın işbirliği sayesinde yeni devlet hastanesinin en kısa zamanda tamamlanacağına inanç belirtti.

Pilli: Sorunları çok iyi biliyorum

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, 35 senedir doktorluk yaptığı ülkenin sağlık sorunlarını çok iyi bildiğini aktardı.

Göreve geldiği günden bu yana yeni bir hastane yapılması konusunda girişimlerde bulunduğunu anlatan Sağlık Bakanı Pilli, yeni hastane konusunda yaşanan sürece değindi.

Pilli, yeni hastane konusunda başta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Heyet hastane ziyaretinin ardından, yeni hastanenin yapılmasının planlandığı BRT arkasındaki araziyi yerinde inceledi.