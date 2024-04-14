AB’yi de uyarıyor

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, KKTC parlamentosuyla işbirliği kararı alan Azerbaycan’a protesto mektubu göndereceğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesine göre; Dimitriu, Azerbaycan’ın bu girişiminden haberdar olduklarını ve bunu durdurmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten de Ulusal Konseyi bir an önce toplamaya çağırdı.

Habere göre Dimitriu, protesto mektubunu hazırladığını ve bu mektubu Avrupalı mevkidaşlarına göndereceğini; bir mektup da bizzat Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’ya göndereceğini ve ilerleyen günlerde İspanya’da yapılacak Avrupa Birliği (AB) Meclis Başkanları Toplantısında bu konuyu gündeme taşıyacağını söyledi.

Dimitriu, Azerbaycan’ın daha önce de böyle bir uygulamayı hayata geçirmeye çalıştığını ve kendilerinin bunu durdurmak için bir kez daha ellerinden geleni yapmaları gerektiğini ifade etti.

Habere göre Dimitriu, Azerbaycan Meclisinin kararının uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini; bu kararın, Türkiye’nin Azerbaycan desteğiyle “3 devlet-tek millet” dogması altındaki eşgüdümlü kampanyasına dayandığını öne sürdü.

Azerbaycan çalışma grubundan yapılan ilgili açıklamanın, KKTC’nin diplomatik tanınması yönünde atılmış bir adım olduğuna işaret eden Dimitriu, Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm planının da bu açıklamayla teyit edildiğini belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Dimitriu, BM Genel Sekreterinin kişisel danışmanı Maria Angela Holguin’in yaptığı temaslarla Kıbrıs sorununda bir “fırsat penceresi” oluştuğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik zeminindeki federasyon çözümü kararının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

