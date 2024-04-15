Festival şenlendirdi

Mormenekşe 2. Kültür, Sanat ve Üretici Festivali dün başladı. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte çeşitli eğlenceler, kültürel aktiviteler, danslar, konser ve stantlar yer aldı. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve bölge halkı katıldı. Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nin düzenlediği festivalde bölgenin sembolü olan enginardan elde edilen çeşitli ürünler, özellikle badem macunu ve lavanta ürünlerinin yanı sıra Kıbrıs’a özgü çeşitli yiyecek ve içeceklerin satışı yapıldı. Mor-Der ve Yeniboğaziçi Halk Dansları ekipleri gösteri sunarken, Retro Çalgıcıları konser verdi. Gitar dinletisi, çeşitli modern dansların da yer aldığı festival gün boyu sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, festivali düzenleyenleri ve katkı koyanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kadın üreticilerin yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekerek, kültüre ve manevi değerlere büyük katkıları olduğuna vurgu yaptı. “Kültürümüzü ve geleneklerimizi, üretken yapıyla sürdürüp gelecek kuşaklara aktarmak görevimizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, üretenlere refah dolu bir gelecek sunmak için çalışmanın ve destek olmanın önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı üreticileri ve üreticilere destek olan devlet kurumlarını da tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar, turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin parlak olduğunu ancak bölgede yaşananların ülkeyi olumsuz etkilediğini söyledi.