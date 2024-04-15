Eğlence zirve yaptı

Bayramın her günü için birbirinden özel 3 konser programı hazırlayan Merit Park Otel, Letafet sahnesinde misafirlerine unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

Bayramın birinci günü sesi ve sahne enerjisi ile büyük beğeni toplayan Ayta Sözeri, bayramın ikinci günü müziğin usta ismi Soner Olgun ve bayramın üçüncü günü arabesk müziğin güçlü seslerinden Hande Dönmez Merit Park Otel Letafet’te sahne aldı.

Ayta Sözeri büyüledi

Merit Park Hotel Letafet’te bayram coşkusu, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Ayta Sözeri ile start verdi. Rezervasyonların haftalar öncesinden dolduğu konserde sanatçıyı büyük bir kalabalık karşıladı. Sesi ve sahne enerjisiyle dinleyenlerini adeta büyüleyen Sözeri, sanat müziğinin yanı sıra, günümüzün dillerden düşmeyen popüler parçalarını da özgün yorumuyla seslendirerek ,misafirlerine müzik dolu bir bayram gecesi yaşattı.

Soner Olgun nostaljik bir gece yaşattı

Müziğin usta ismi Soner Olgun de Ramazan Bayramı’nın ikinci günü sevenleri ile Merit Park Letafet sahnesinde buluştu.

Günler öncesinden tüm rezervasyonların dolduğu konserde, sanatçıyı büyük bir kalabalık karşıladı.

Ahmet Kaya, Erkin Koray, Barış Manço ve Zülfü Livaneli gibi Türk müziğine damgasını vurmuş sanatçıların eserlerinden oluşan bayrama özel geniş repertuvarı ile dinleyenlerine nostaljik bir gece yaşattı.



Hande Dönmez’den özel repertuar

Merit Park Hotel, bayramın son gecesi Letafet sahnesinde Hande Dönmez’i ağırladı.

Bayram tatilini Kuzey Kıbrıs’ta geçiren Letafet misafirlerinin bayramlarını kutlayarak performansına başlayan Dönmez, bayrama özel repertuarında ‘Benim İçin Üzülme, Ben de Özledim, Seni Yazdım Kalbime’ gibi usta sanatçılarımızın eserlerini büyük bir coşku ile seslendirdi.

Misafirlerinden gelen istek parçalara da yer veren sanatçı, güçlü sesiyle ve enerjik sahne performanslarıyla dinleyenlerini kendisine hayran bıraktı.

Arabesk müziğin ünlü ismi Bülent Serttaş da sanatçıyı dinlemeye gelenler arasındaydı.

Dönmez’in ve dinleyenlerinin yoğun ısrarı üzerine ‘Bodrum Akşamları’ parçasını seslendiren Bülent Serttaş, alkışlar eşliğinde sahneyi yeniden Hande Dönmez’e bıraktı.