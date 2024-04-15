Ruhsat iptali de yapılacak

Zeytin ve bundan üretilen ürünlerin üretim, işleme ve dağıtımının herhangi bir aşamasında yer alanlara kayıt zorunluluğu geldi.

Yeni zeytin ve zeytin ürünleri yasasına göre; 100 gramda 2 gramın üzerinde asit içeren yağlar “tüketime uygun olmayan yağlar” olarak sınıflandırıldı.

Yasadaki sınıflarda yer almayan zeytinyağı çeşidinin üretim ve satışı mümkün olmayacak.

Üretim aşamasında ısıl işlemden geçen ve asit oranı da çok yüksek olan “karayağ” da kanserojen risk taşıdığı için yasaya dahil edilmedi.

Yapılan yasal düzenlemeyle, ilk kez tağşiş yapan bir işletmeciye asgari ücretin 10 katına kadar para cezası ve işletme ruhsatının bir yıla kadar askıya alınması cezası verilebilecek. İkinci kez tağşiş yapan işletmelerin ise para cezasının yanında işletme izninin iptal edileceği belirtildi.

Kayıtlı 30 üretici var

Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu, yeni Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’yla, piyasaya sürülen zeytinyağı üzerinde ürünün sınıfı, işletme bilgilerinin yer alması gerektiğini vurguladı.

Akerzurumlu, TAK’a yasa hakkında yaptığı açıklamada, yeni yasayla iki önemli değişiklik olduğunu, bir değişiklikle yağ sınıflarının düzenlendiğini, diğer değişiklikle de işletmelerin kayıt altına alınması zorunluluğu getirildiğini kaydetti.

Yeni yasa çıkmadan önce, değirmene zeytin getiren herhangi birinin, aldığı zeytinyağını olur olmaz bir ambalaja koyarak, etiketsiz pazarlayabildiğini belirten Akerzurumlu, “En önemli nokta zeytinyağı üretiminin kayıt altına alınmış olmamasıdır” dedi. Akerzurumlu, ülkede 30 civarı kayıtlı zeytinyağı üreticisi bulunduğunu da belirtti.

Akerzurumlu, söz konusu şekilde satılan zeytinyağlarının içeriği veya sınıfıyla ilgili ambalajda herhangi bir bilgi verilmediğini, dolayısıyla tağşiş tespit edilen yağların kime ait olduğunun tespitinde zorluklarla karşılaştıklarını söyledi.

Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’nın Tarım Dairesi müfettişlerine her aşamada denetim ve ceza kesme yetkisi verdiğini kaydetti.

Son yapılan denetimlerde 66 numuneden 19’unda tağşiş tespit edildiğini belirten Akerzurumlu, bazı ürünlerin etiketsiz satıldığının da tespit edildiğini belirtti.

Akerzurumlu, ilk kez tağşiş yapan bir işletmeciye asgari ücretin 10 katına kadar para cezası ve işletme ruhsatının bir yıla kadar askıya alınması cezası verilebileceğini, ikinci kez tağşiş yapan işletmelerin ise para cezasının yanında işletme izninin iptal edileceğini anlattı.