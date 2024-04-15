Rumlar engel olmayacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu’nun, Mayıs ayı içerisinde KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, Mormenekşe 2. Kültür Sanat ve Üretici Festivali’nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Güney Kıbrıs’ın İsrail’e yaptığı askeri tatbikata değinen Töre, “Rumlar ateşle oynamayı kendilerine vazife edindiler” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi Meclis Başkanı’nın Azerbaycan’a protesto mektubu göndermesini de eleştiren Töre, tüm engelleme girişimlerine rağmen Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu ve TBMM Dostluk Grubunun Mayıs ayında KKTC’ye geleceğini ifade etti.

Gazze’de 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Töre, bazı çevrelerin İsrail’i masum göstermek için sıraya girdiğini kaydetti. Dünyanın hiçbir yerinde savaş istemediklerini vurgulayan Töre, dostlukların ve barışın hakim olmasını istediklerine değindi.

Avrupa değerleri ve BM İnsan Hakları Bildirgelerinin hiç bir anlamı kalmadığını söyleyen Töre, üslerin de kullanıldığı iddiaları olduğuna işaret etti ve “Doğu Akdeniz’i adeta bir savaş bölgesi haline getirdiler. Biz Mavi Vatana, Anavatan’a ve Azerbaycan’a da sahip çıkıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Eski Meclis Başkanı Bozkurt’u ziyaret etti

Öte yandan Töre, eski Meclis Başkanlarından İsmail Bozkurt’u Yeniboğaziçi’nde bulunan evinde ziyaret etti.

Bozkurt’un geçmiş bayramını kutlayan ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Töre, Doğu Akdeniz ve yakın coğrafyada yaşanan son gelişmeler ile Kıbrıs sorunu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre, İsmail Bozkurt’un Kıbrıs Türk siyasi yaşamının en önemli figürlerinden biri olduğuna işaret ederek, siyasetin yanı sıra Kıbrıs Türk kültürü ve edebiyatına katkılarının çok önemli olduğunu, onun deneyimlerinden her zaman yararlanmak istediklerini dile getirdi.