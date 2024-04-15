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Vatandaş memnun kaldı

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünler geçtiğimiz haftaya göre daha uygun fiyata satıldı

Vatandaş memnun kaldı
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Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda  dün bazı ürünlerin fiyatının geçtiğimiz haftaya göre düştüğü gözlemlendi.  Geçtiğimiz pazar günü kilosu 80 lira olan domates 50’ye, çilek 100 liradan 70’e, fasulyenin fiyatı ise 150 liran 100’e geriledi. Kilosu 100 liradan satılan biber çeşitlerinin fiyatı da 80 ile 60’a düşerken, patlıcan, kabak, patates ve soğanın fiyatı aynı kaldı. Pazarda salatalığın fiyatı geçtiğimiz haftaya göre 5 lira ucuzlarken, kilosu 20 liradan tezgâhtaki yerini aldı. Dereotu, marul, maydanoz kereviz gibi yeşillikler de 25 liradan satışa sunuldu. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, bazı ürünlerin fiyatının düşmesinden memnun olduklarını söyledi. 
Bu arada Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi: 

Fasulye: 100 TL
Patates: 28 TL
Bakla: 40 TL
Bezelye: 80 TL
Domates: 50 TL
Salatalık: 20 TL
Soğan: 28 TL
Yeşil biber: 80 TL 
Brokoli: 25 TL
Çilek: 70 TL 
Kara erik: 50 TL
Kabak: 20 TL 
 

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024, 09:38
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