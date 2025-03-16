Apadopulos’a göre ‘aynı taraftayız’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, Cenevre’de “müzakereleri yeniden başlatmak mümkün olmazsa, olumlu bir sonuçla ayrılmalıyız” dedi.

Alithia’nın haberine göre, Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklerden oluşan ve kendini “Kıbrıs Yurtsever Hareketi” olarak tanıtan bir grup ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Papadopulos, olumlu sonuç isteyen AB, BM, BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplumun geri kalanı ile bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Papadopulos “Cenevre’de başarabileceğimiz azami olumlu sonuç, müzakerelerin yeniden başlamasıdır. Bu yönde çalışıyoruz. Ancak bu mümkün olmazsa, Cenevre’den olumlu bir sonuçla ve olumlu bir perspektifle ayrılmamız gerekir.” dedi.

Onlar açısından olumlu sonucun yalnız müzakerelerin yeniden başlaması olmadığını vurgulayan Papadopulos, "Bizim açımızdan ana olumlu sonuç, Kıbrıs sorununun çözümü olacaktır.” şeklinde devam etti.

Papadopulos, Hristodulidis’in Rum Başkanlık Sarayı’nda “Kıbrıs Yurtsever Hareketi” heyetiyle görüşmeyi, “birçok Kıbrıslı Türk ile gerek bireysel, gerek örgütsel olarak gerçekleştirdiği rutin temasları çerçevesinde” yaptığını söyledi. Hristodulidis’in “Kıbrıslı Türklerin endişelerini büyük bir dikkatle dinlediğini” söyleyen Papadopulos, “Cenevre’ye gidişimizin hemen öncesinde seslerini işitmesi çok önemliydi.” dedi

Papadopulos, şöyle devam etti:

“Aynı taraftayız.. Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde, yıllardır uzlaşılmış zeminde çözülmesini paylaşıyor ve müzakerelerin 2017 yazında koptuğu yerden yeniden başlamasını istiyoruz. Başkan, hem bu yönde, hem de müzakerelerin yeniden başlaması ve olumlu sonuçlanması için elinden gelen her şeyi yapacağına temin etti. Onlara Cenevre’de olumlu bir sonuç çıkması için elinden geleni yapacağını ve oraya somut öneriler ve somut hedeflerle gittiğini söyledi."

