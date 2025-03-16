Tepebaşı şenlendi

Kıbrıs’ın endemik türlerinden biri olan Medoş Lalesi’nin korunması, çeşitliliğinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 17. Tepebaşı Lale Festivali dün başladı.

İki gün sürecek festival, kortej ve geleneksel yastık koşusuyla başladı. Festivalde daha sonra Tepebaşı Vedat Çakır Anı Parkı’nın açılışı yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, bazı milletvekilleri, bölge halkı katıldı.

Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Necati Kararlı açılışta yaptığı konuşmada, Tepebaşı Köyünü tanıtmak, kültürü yaşatmak ve Kıbrıs’a özgü bir endemik olan Tulipa Cypria –Kıbrıs lalesini korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Tepebaşı Muhtarı Serhat Keyfiala da, Kıbrıs Lalesi’nin korunması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla 17’ncisi düzenlenen festivale katılan tüm vatandaşların keyifli ve güzel vakit geçirmesini diledi.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ise 20 köyün bağlı olduğu beldede, tüm köylere hizmet götürmek için durmadan çalıştıklarını ifade ederek, köylerde yaptığı altyapı çalışmaları ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Festival kapsamında, halk dansları, modern dans gösterileri, müzik, şiir dinletileri, "Lale Diyarına Tur"lar yer aldı. Festival etkinlikleri bugün de devam edecek.