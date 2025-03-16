Hüseyin ÇİÇEK

Hırsızlık suçlarından birçok sabıkası olan 22 yaşındaki Togay Öztürkler, 14 yaşındaki M.E.(K) ile birlikte Gazimağusa’daki Akmar isimli marketi soymak istedi. Pencereden içeri giren hırsızlar içki reyonundaki ürünleri aldıkları sırada marketin üst katındaki evde oturan işyeri sahibi Sakıp Akçabay ile oğlu Yusuf Akçabay içeriye girdi.

Zanlı Togay Öztürkler, baba ve oğlunu bıçaklayarak, yanındaki çocukla olay yerinden kaçtı.

Karın bölgesinden 2 kez bıçaklanan Sakıp Akçabay ile boğuşma esnasında elinden yaralanan

Yunus Akçabay hastaneye kaldırıldı. Sakıp Akçabay’ın ameliyat edildiği belirtilirken, yaşanan olay bölgede infirat yarattı.

Baba-oğul bıçaklı saldırıya uğradı

Polisten verilen bilgiye göre; olay 15 Mart 2025 tarihinde, saat 03.40 sıralarında Karakol Mahallesinde, faaliyet gösteren Akmar Süpermarkette meydana geldi.

İş yerinin penceresinden içeri giren Togay Öztürkler ile M.E. içi reyonlarına yöneldi. Bu esnada marketin üzerindeki evde oturan iş yeri sahibi Sakıp Akçabay, oğlu Yusuf Akçabay’ı yanına alarak, ne olduğuna bakmaya gitti. İçeri giren baba-oğul Togay Öztürkler’in bıçaklı saldırısına uğradı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, Karın bölgesinden 2 kez bıçaklanan Sakıp Akçabay ile boğuşma esnasında elinden yaralanan Yunus Akçabay Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus Akçabay,

yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, Sakıp Akçabay ise yapılan ameliyatının ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Gizlendikleri yerde bulundular

İhbarı alır almaz olay yerine giden Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Ekipleri, bölgeden temin ettikleri ifade, kan izleri ve kamera kayıtları neticesinde, saat 10.30 sıralarında, her 2 zanlıyı da, olay yerinin 2 sokak ilerisinde bir apartman dairesinde tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

İlk vukuatı değil

Bıçaklama olayını gerçekleştiren Togay Öztürkler ’in, hırsızlık suçlarından birçok sabıkası olduğu öğrenilirken, 14 yaşındaki kız çocuğunun böyle bir olaya karışması da bölgede büyük infiale yol açtı. Bölge sakinleri tedirgin olduklarını ifade ederken, polise zanlıları kısa sürede tespit ettikleri için teşekkür etti.

Gözaltına alınan ve sorgulanan zanlıların bugün tutukluluk talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılacakları açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025, 10:06