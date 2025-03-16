Bir yıl sonra fark edildi

Girne’de müşteriden aldığı parayı kendi hesabına aktaran satış sorumlusu Ahmet Düzce tutuklandı.

Zanlı dün "müstahdem tarafından sirkat" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının müşteri tarafından yapılan 117 bin 800 TL tutarındaki ödemenin, 106 bin 550 TL’sini şahsi hesabına havale etti.

Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmede satış sorumlusu olarak çalışan zanlının 2024 yılı Şubat ile 2025 yılı Mart ayları arasında

müşterisi olan R.D. tarafından verilen 117 bin 800 TL’nin 10 6 bin 550 TL’sini kendi şahsi hesabına havale yapmak suretiyle çaldığını söyledi. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine 14 Mart tarihinde tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.