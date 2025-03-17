Tepki yerine sevgi

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Murat Zyazikov, haftalık Simerini’ye verdiği röportajda Rusya’ya yönelik ambargolara değindi. Zyazikov “Batı’nın Rusya’ya uyguladığı ambargolara Güney Kıbrıs’ın baskı altında katıldığını biliyoruz” dedi.

Zyazikov, Rusya’nın gerek önlem olarak gerekse baskı gördükleri için “dost olmayan cephede” yer alan devletlerle ilişkilerinde düzenlemeler yaptığını, eşit ve karşılıklı saygıya dayalı şartlarda yapısal diyaloğu restore etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Suriye’deki durumla ilgili soruya karşılık Rusya’nın bölgedeki varlığını idame ettirdiğini, Şam’daki büyükelçiliğinin açık ve aktif olduğunu söyleyen Büyükelçi Zyazikov, bu zor geçiş döneminde Suriye’de ulusal uyumun, milliyetlerinden ve dinlerinden bağımsız olarak bütün Suriyelilerin güvenliklerinin, hak ve çıkarlarının güvenceye alınmasının önemine vurgu yaptı.

Zyazikov, “Suriye’nin bereketli ve petrol açısından zengin kuzey bölgesinin işgal altında olmaya devam ettiğini, maden kaynaklarının ülkenin kuzeybatısındaki ayrılıkçıların finanse edilmesi için kullanıldığını ancak bütün Suriyelilerin ve ilgili dış unsurların katılımıyla sürdürülebilir bir siyasi süreç başlatılmasıyla Suriye’de birlik sağlanmasının mümkün olduğunu anlattı. Zyazikov, göçmen/mülteciler nedeniyle Suriye meselesinin Güney Kıbrıs açısından ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını da ekledi.

Görevi gereği Rusya’nın Güney Kıbrıs’la ilişkileri hakkında konuşmayı yeğlediğini söyleyen Zyazikov, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin dün kurulmadığını, uzun yıllara dayandığını hatırlattı.