311 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından önceki gece gerçekleştirilen denetimlerde bin 755 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde çeşitli suçlardan rapor edilen 311 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı, bir sürücü tutuklandı. 26 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı, rapor edilen suçları şöyle açıkladı:

“44 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7 muayenesiz araç kullanmak, 6 trafik ışıklarına uymamak, 4 sigortasız araç kullanmak, 3 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 koruyu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, bir 'A' işletme izinsiz araç kullanmak ve 91 diğer trafik suçları.”

