Yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde kapatılan KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması konusunda gözünü KKTC’ye çeviren Rum basını, Başbakan Ersin Tatar’ın AA’ya açıklamasını ve Bakanlar Kurulu’ndan dün çıkan kararları aktardı, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi günü toplanacağını hatırlattı.

Fileleftheros “Barikatların Açılması An Meselesi” başlıklı haberinde, KKTC hükümet yetkililerinin daha önce geçişlerin açılmasına tamamen karşı olduğunu ancak Başbakan Ersin Tatar’ın AA’ya verdiği mülakatın, hükümet düzeyindeki yaklaşımın artık olumlu olduğunu gösterdiği görüşüne yer verdi. Gazete, bu yaklaşımda belirleyici olanın turizm alanındaki ekonomik menfaat olduğunun anlaşıldığına işaret etti.

Gazete, iki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi her iki tarafın bilim kurullarının da katılacağı toplantısının kapıların açılması konusunda belirleyici olacağına dikkat çekti.

Geçiş noktalarının açılması kararının, böyle bir şeyin güvenli olup olmadığı konusunda uzmanlardan görüş aldıktan sonra iki lidere bağlı olduğunu yazan gazete, “Yetkili bir kaynağın söylediği üzere geçiş noktalarının açılması, her iki tarafta da sıfır vaka olması halinde gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.