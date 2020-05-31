Dizdarlı istifa etti

Çetinkaya Kulübü’nün dün akşam gerçekleştirilen genel kurulunda başkan Bülent Dizdarlı başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Dizdarlı, genel kurul sonunda oylama sırasında çıkan gerginliği yatıştırmak için kürsüye gelerek “Ben başkanlığı bırakırsam bu görevi alacak hazır olan bir arkadaş ya da grup var mı?” diye sordu. Sorusuna bir grup tarafından evet cevabı verilince “O zaman ben Bülent Dizdarlı olarak başkanlıktan istifa ettim. Konu kapanmıştır. Tartışmaya da gerek yoktur diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Dizdarlı: Savunduğumun arkasındayım

Genel kurulda başkan Bülent Dizdarlı bu süreçte küme düşme konusunu gündemde tutmadığını sadece sağlık konusunu gündemde tuttuğunu belirterek bunun da arkasında olduğunu kaydetti.

“Biz bu süreçte başkanlığım süresince, sadece kendimizi düşünmedik. Biz UEFA’ya 3 mektup yazıp 3 cevap aldık. Sadece Çetinkaya olarak bizi kabul etsin diye yapmadık. Kıbrıs Türk kulüplerinin haklarının yendiğini vurguladık ve her mektupta da haklılığımız artıyor” dedi.

“Tükürdüğümü yalamam”

Maçların oynanması durumunda kendisinin bu sürece dahil olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Dizdarlı “Ben bu yetkiyi federasyon eğer oynatırsa diye isterim. Ha verilmezse de hiç gücüme gitmez. Ben bu saatten sonra tükürdüğümü de yalamam. başkanlıktan ayrıldıktan sonra kavgam da daha büyük olur” dedi.

“Hata yaptım”

Bülent Dizdarlı takımın antrenmanlarına izin vermesinin hata olduğunu belirterek “Ben antrenmanları başlatmakla büyük bir hata yaptım. Eğer karar almayı bir hafta da ertelerseniz yarın sabah antrenmanları durdururum” dedi.

Özgürgün: Tekrar küme çıkarız ama sağlığımız geri gelmez

Genel kurulda konuşan Mehmetali Özgürgün ise oğlunun da futbolcu olduğunu belirterek “Ben oğluma git futbol oyna diyemem. Çetinkaya küme düşecekse birinci lige düşecek. Düşerse geri gelir. Ama giden sağlık geri gelmez” diyerek ligin oynanmasında federasyonun ısrarını anlamadığını söyledi ve gerek yönetim gerekse ebeveyn olarak bu sorumluluğu alamayacağını kaydetti.

Erülkü: Ligden değil Federasyondan çekilelim

Çetinkaya Kulübü eski başkanlarından Meriç Erülkü ise konuşmasında liglerin başlamasıyla ilgili çok yanlış bir karar alındığını vurgulayarak “Biz federasyonun üyesiyiz. Ligden çekilmek yerine federasyondan çekilelim. Ligden çekilme sadece bize zarar verecek. Ama federasyondan çekilmek çok daha farklı sonuçlar doğuracak” dedi. Erülkü “Federasyondan çekilmeyeceksek lige başlayalım. Önlemlerimizi alalım” önerisi yaptı.

Erülkü konuşmasında “KOP’a kaydımızı yapmak için de girişim yapalım. Bunu da daha sonra başlatırız” dedi.

Ratip: Düşeceksek düşelim

Çetinkaya’nın önde gelen isimlerinden Arman Ratip ise Çetinkaya’nın düşeceğine inanmadığını belirterek “Çetinkaya efsane bir takımdır. Ligden çeklince ne olacak? Küme düşecek ve para cezası da alacak. Ama oynayarak düşersek de düşeriz. Ama sadece düşeriz. Şerefimizle düşeriz” dedi.

Tunalı: Ara emri alalım

Çetinkaya Kulübü eski başkanlarından Tözün Tunalı ise federasyonun ligleri oynatmaktaki ısrarını anlamadığını belirterek “Liglerin oynanmaması için mahkemeye başvurup ara emri alalım. Gerekirse bireysel olarak mahkemeye başvuralım” dedi.

Soykurt: Şartlar liglerin ertelenmesi yönünde

Çetinkaya’nın önde gelen önemli isimlerinden Erhan Soykurt ise bütün şartların liglerin ertelenmesi yönünde olduğunu belirterek “Bu konuda neden Kulüpler Birliği toplanmıyor. Hepsinin durumu ekonomik olarak kötü” dedi.

Macila: Temizleyelim Çetinkaya’yı dediler

Kulübün eski başkanlarından Hasan Macila “Çetinkaya 6. veya 7. sırada olsaydı bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. Çetinkaya’nın kötü durumda olması nedeniyle bunu fırsat bildiler ve temizleyelim Çetinkaya’yı dediler. Ben buna inanıyorum” diyerek gönderme yaptı.

“Çetinkaya olarak bir tek biz oynamıyoruz. Çekildik küme düşmeye razıyız demek doğru değil.

Takımımız antrenmanlarına devam ediyor. Biz çekiliyoruz demek yerine alnımızın teriyle düşelim” diyen Macila “Çetinkaya’nın zor durumda olması herkesin ağzına sakız oldu. Sanki biz kümede kalalım diye böyle bir itiraz yaparız gibi oldu. Biz bu oyuna gelmeyelim hazırlıkları yapalım ve çıkıp maçlarımızı oynayalım. Düşeceksek de düşelim” dedi.

Bulutoğluları: Hiçbirimizin ligden çekilmeye yetkisi yoktur

Çetinkaya kulübünün önemli başkanlarından Cemal Bulutoğluları ise “Bize bir bayrak verildi ve biz bu bayrağı sonuna kadar götürmeliyiz. Hiçbirimizin ligden çekilmeye yetkisi yoktur. Mezardaki büyüklerimiz bizi hesaba çeker. Bu kulübü kimse ligden çekemez” diyerek itiraz etti.

Bulutoğluları “Çetinkaya’nın ligden çekilmesi demek ligin durması demektir. Çıkarız erkek gibi oynarız düşeceksek da düşeriz” dedi.

Dizdarlı istifa etti oylama yapılmadı

Çetinkaya genel kuruluna konuşmalardan sonra 5 dakika ara verilerek oylamaya geçildi. Bu sırada yaşanan gerginlik nedeniyle başkan Bülent Dizdarlı söz isteyerek kürsüye çıktı “Gerginliğe gerek yok. Bu konuyu konuşarak da halledebiliriz. Samimi olarak soruyorum benim ayrılmam durumunda başkanlığı veya yönetimi devralacak bir arkadaş ya da grup var mı?” diye sordu. Bir gruptan evet cevabı gelince “O zaman ben Bülent Dizdarlı olarak şu andan itibaren istifa ettim. Konu kapanmıştır. Tartışmaya da gerek yoktur” dedi.

Salı akşamı seçim

Daha sonra yapılan öneriler sonunda Çetinkaya’nın seçimli olağan genel kurul toplantısının 2 Haziran Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.