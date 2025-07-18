KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili geçen haziran ayından bu yana Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan AFİK Grubu CEO’su Simon Mistriel Aykut’un destekçilerinin New York’ta BM binası önünde protesto düzenledikleri belirtildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Aykut’un destekçileri dün New York’taki BM binası önünde Aykut’un hapiste tutulmasına karşı bildiriler dağıttıklarını yazarken, üzerinde “Simon’u Serbest Bırakın” yazan bir van aracın da şehirde dolaştığını belirtti.

Habere göre, dağıtılan bildirilerde 75 yaşındaki Simon Aykut’un Güney Kıbrıs’ta “siyasi bir tutsak” olduğu ve adil bir yargılama olmadan bir yıldan fazla bir süredir alıkonulduğu belirtildi. Bildirilerde ayrıca kanser hastası olan Aykut’un hayatının tehlikede olduğu ve ihtiyaç duyduğu acil tıbbi bakımın kendisine sağlanmadığı ifade edildi.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberi fotoğraflı vererek, BM binası önünde Aykut destekçilerinin bildiri dağıttıklarını yazdı.

Kunzel’in davası ertelendi

Bu arada KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının kullanımına aracılık etme suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan Alman vatandaşı Ewa Isabella Kunzel’in duruşması 23 Temmuz tarihine ertelendi.

Haravgi gazetesi, Kunzel’in son duruşmasının, yargıçlardan biri duruşmaya katılamayacağı için ertelendiğini yazdı.

Kunzel’in avukatının, müvekkilinin tutuklanma şekline itiraz etmesi sebebiyle "dava içinde dava duruşmasının sürdüğü" ifade edilen haberde bu sürecin bitmesinin ardından tarafların, ağustos ayının ilk günlerinde son konuşmalarını yapmalarının beklendiği vurgulandı.

