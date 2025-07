Geçim zorluğu çekiliyor

Güney Kıbrıs’ta çalışanların yüzde 37,8’inin brüt maaşının Bin 500 Euro’nun altında olduğu, yüzde 75’inin ise maaşından memnun olmadığı ifade edildi.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Kurumu’nun yayımladığı 2023 ve 2024 yılı maaş skalalarına ilişkin rakamlara geniş yer verdi.

Gazete, 2024 yılında çalışanların yüzde 37,8’inin aldığı brüt maaşın 1500 euronun altında olduğunu yazdı.

Bu oranın 2023 yılında yüzde 41,8 olarak kayda geçtiğini de vurgulayan gazete, 1500 -2000 euro arasında maaş alan çalışanların oranının ise 2024 yılında yüzde 18,7 olduğunu aktardı.

Gazete, her on çalışandan ikisinin 3 bin euro üzeri kazandığını, 5 bin euro üzeri kazananların oranının 8,6 ve 6 bin euro üstü kazananların oranının ise 5,3 olduğunu belirtti.

Son dönemde yabancı şirketlerin yabancı çalıştırmalarının Güney Kıbrıs’taki maaş ortalamasının 2023 yılına oranla artmasına sebep olduğunu kaydeden gazete, yakın geçmişte “University of Nicosia/IMR Örgütü” tarafından yapılan bir araştırmanın ise, çalışanların yüzde 75’inin maaşlarından memnun olmadıklarını ortaya koyduğunu aktardı.

Söz konusu ankete katılanların yüzde 62’si geçinmekte zorlandığını ifade etti.