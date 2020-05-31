Amerika yanıyor

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam ediyor. Minneapolis kentinde başlayan gösteriler ABD'nin diğer kentlerine sıçradı. ABD'nin New York, Washington, Atlanta, Denver, Houston başta olmak üzere diğer kentlerinde protesto gösterileri sürdü. Detroit kentinde arazi aracından göstericilere ateş açıldı. 19 yaşında bir genç öldü. Polisle çatışan onlarca gösterici gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, Floyd'un ailesini telefonla aradı. Trump, "Floyd'un ailesi adaleti, Minnesota halkı da güvenli bir şekilde yaşamayı hak ediyor" dedi.

ABD'nin dün farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldi.

"Floyd için adalet", "nefes alamıyorum" ve "polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirdi.

Trump Floyd'un ailesi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ise, Minnesota'da polis şiddeti sonucu yaşamını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ailesi ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Floyd'un ailesi adaleti, Minnesota halkı da güvenli bir şekilde yaşamayı hak ediyor" dedi.

