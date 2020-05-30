‘'Anlamakta güçlük çekiyorum''

CTP Başkanı tufan Erhürman hükümetin 8 Haziran’dan sonra ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ücretlerini ödeyeceğine ilişkin açıklamaları eleştirdi. Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Dün açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre öğrenci izni olanlar 8 Haziran'dan itibaren ülkeye gelebilecekler ama karantina ücretlerini kendileri ödeyecekler. Yeniden açılma sürecinin yaşandığı tüm ülkelerde turistlerin ve öğrencilerin gerekli tedbirler alınarak ülkeye gelişini teşvik edecek düzenlemeler yapılıyor. Biz üniversitelerle de görüşerek karantina bedelinin üniversitelerle maliye arasında yapılan bir anlaşmayla ödenmesini sağlamayı akıl edemedik mi? Öğrencilerin, gerekli önlemler alınarak dönmesini teşvik etmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Anlamakta da, duyduklarıma inanmakta da güçlük çekiyorum gerçekten...