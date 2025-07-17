Tehlikeli siyaset

Yunan albaylar cuntası ile EOKA-B’nin 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı III. Makarios’a yaptığı darbeye karşı direnirken ölenler için Güney Kıbrıs’ta çeşitli anma törenleri düzenlendi.

Haravgi gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Ay Konstantinu ve Eleni Mezarlığı’nda düzenlenen dini törene katıldığını ve sonrasında, “özellikle bu konjonktürde, hedefimizi başarabilmemiz için en temel şart içte birliktir” dediğini yazdı.

Habere göre, dini tören sonrasında Hristodulidis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios , Meclis Başkanı Annita Dimitriu, siyasi partiler, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi, güvenlik güçleri ve direnişçi yakınları çelenk koydu.

Gazeteye göre, "Limasol’da düzenlenen anma töreninde EOKA-B’nin III. Makarios’u katledemediği ama Barış Harekatı’na kapı açmayı başardığı” vurgusu yapıldı.

AKEL uyardı

Rum Komünist AKEL tarafından yapılan açıklamada DİSİ, ELAM ve Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in ’ın 15 Temmuz 1974’teki darbe sırasında Cumhurbaşkanlığı’na yönelik saldırıya katılanlara kahramanlık payesi vermeye ısrarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada her iki partinin de dini törende çelenge yer olmadığını bildiği ancak kimsenin tepki göstermediği belirtildi. Demokratik Direnişçiler Derneği de, DİSİ ve ELAM’ı, ihanetin gölgesinden hiç çıkmamakla ve darbecileri aklamaya çalışmakla suçladı.

Limasol’da düzenlenen bir anma töreninde “kör milliyetçi faşizmin, özellikle Kıbrıslı Rumların Yunanistan’a bağlanma (Enosis) mücadelesinin başlamasından sonra Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki ilişkileri lekelediği” belirtildi.