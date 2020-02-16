Barış için dua ettiler

Başpiskopos Hrisostomos, KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay ve diğer azınlıkların dini liderleri bir araya geldi

Barış için dua ettiler

 “Kıbrıs’ın Dini Liderleri Arasında Diyalog Ofisi”nin (RTCYPP) 10’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle İsveç Büyükelçiliği himayesinde bir araya gelen 5 din adamının ortak bir beyana imza attığı haber verildi.

 Toplantıya katılan Başpiskopos Hrisostomos, KKTC Din İşleri Başkanı Prof.Dr. Talip Atalay ve diğer azınlıkların dini liderleri barış için dua etti. Yayınlanan ortak bildiride ise şu görüşlere yer verildi:

 “On yıl önce, on yıllar süren ayrılığın ardından, Biz, Kıbrıs’ın dini liderleri, Kıbrıs tarihinde ilk kez bir araya geldik. Birbirimize kulak vermeye,  birlikte çalışmaya ve Kıbrıs’ta  din  ve  inanç özgürlüğünü iyileştirmek üzere birbirimize destek vermeye ve birlikte yaralarımızı sarıp topluluklarımızın uzlaşmasına katkı vermeye başladık.
 
Ortak çabalarımızı ortaya koyduğumuz son on yılı değerlendirirken,  tüm zorluklara,  engellere ve hatta yenilgilere rağmen çok fazla şey başarmış olmaktan dolayı gururluyuz. Ancak saygıya dayalı iletişim yoluyla köprülerin kurulabileceğine,   topluluklarımızın   kendi   içinde   ve   topluluklar-arası   güven   ortamının destekleneceğine dair inancımızı hiçbir şey sarsmadı. Eğer ilerlemek istiyorsak, inançlı insanlar ve dini liderler olarak önümüzdeki uzun yolu birlikte yürümemiz gerektiğine ikna olduk.
 
Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’ne (RTCYPP) verdiği sarsılmaz destek için İsveç hükümetine ve himayeleri için İsveç’in Kıbrıs büyükelçiliğine teşekkürlerimizi sunarız. Herkes için temel din özgürlüğünü koruyup geliştirmek üzere birlikte çalışmaya devam etme konusundaki güçlü irademizi bu vesileyle yineliyoruz.  Hakikatin peşinden gitmek, bellekleri  arındırmak  ve  temel  insan haklarını  eski  düzeyine  getirmek  üzere  aynı  safta  yer  alabilmenin  ancak  hakiki  bir  cesaretle  mümkün olduğunun gayet farkındayız.
 
Bilhassa Kıbrıs’taki kendi dini yapılarımıza erişim, onları idare etme, koruma ve restorasyonunu gerçekleştirme hakkımızı korumaya ve bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edecek, uzun zamandır yok sayılan, kontrol altında tutulan veya ihlal edilen ibadet hakkının savunuculuğunu yapacağız.
 
Tanrı’nınlütfu  ve  nimetiyle  birbirimizi  desteklemeye  ve  topluluklarımız  arasında  güven  inşa  etmek,  kırılan bağları onarmak, geçmişin yaralarına şifa bulmak ve Kıbrıs’ta uzlaşı tohumlarını ekmek üzere katkımızı sunmak için bir arada durmaya devam edeceğiz.
 
Barışın şaşı çabalarının onuncu yıldönümü vesilesiyle: 
-Tüm   Kıbrıslıları,   Kıbrıs’ın   dini   mirasını   korumak   ve   herkes   için   din   özgürlüğünü geliştirmek doğrultusundaki çabalarımıza katılmaya,
-Kıbrıs’ın  siyasi  lider kadrosunu,  barış doğrultusunda  sergilediğimiz  eşi  benzeri  görülmemiş iyi  niyet gösterimize ve Kıbrıs’ta ibadet, din ve inanç özgürlüğünün korunmasına dair ortak talebimize verdikleri desteği artırma cesareti göstermeye,
-Uluslararası  topluluğu,  insan  haklarına  yönelik  ortak  mesajlarımızı desteklemeye  ve  Kıbrıs’ın  dini liderlerinin barışın şaşı sürecindeki rolünü kabul etmeyi sürdürmeye davet ediyoruz. Biz, Dini  Liderler,  Kıbrıs  ve  birbirimiz  için  dua  etmeye  devam  edeceğiz.  Karşılıklı  topluluklarımızı  da,  Yüce Tanrı’ya olan inancımızı güçlendirmek ve her daim insan haysiyetini koruyup desteklerken, aynı zamanda barış ve güven kültürünün inşasına kendimizi adamak üzere dualarımızda ortaklaşmaya davet ediyoruz” . 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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