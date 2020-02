Barış için dua ettiler

“Kıbrıs’ın Dini Liderleri Arasında Diyalog Ofisi”nin (RTCYPP) 10’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle İsveç Büyükelçiliği himayesinde bir araya gelen 5 din adamının ortak bir beyana imza attığı haber verildi.

Toplantıya katılan Başpiskopos Hrisostomos, KKTC Din İşleri Başkanı Prof.Dr. Talip Atalay ve diğer azınlıkların dini liderleri barış için dua etti. Yayınlanan ortak bildiride ise şu görüşlere yer verildi:

“On yıl önce, on yıllar süren ayrılığın ardından, Biz, Kıbrıs’ın dini liderleri, Kıbrıs tarihinde ilk kez bir araya geldik. Birbirimize kulak vermeye, birlikte çalışmaya ve Kıbrıs’ta din ve inanç özgürlüğünü iyileştirmek üzere birbirimize destek vermeye ve birlikte yaralarımızı sarıp topluluklarımızın uzlaşmasına katkı vermeye başladık.



Ortak çabalarımızı ortaya koyduğumuz son on yılı değerlendirirken, tüm zorluklara, engellere ve hatta yenilgilere rağmen çok fazla şey başarmış olmaktan dolayı gururluyuz. Ancak saygıya dayalı iletişim yoluyla köprülerin kurulabileceğine, topluluklarımızın kendi içinde ve topluluklar-arası güven ortamının destekleneceğine dair inancımızı hiçbir şey sarsmadı. Eğer ilerlemek istiyorsak, inançlı insanlar ve dini liderler olarak önümüzdeki uzun yolu birlikte yürümemiz gerektiğine ikna olduk.



Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’ne (RTCYPP) verdiği sarsılmaz destek için İsveç hükümetine ve himayeleri için İsveç’in Kıbrıs büyükelçiliğine teşekkürlerimizi sunarız. Herkes için temel din özgürlüğünü koruyup geliştirmek üzere birlikte çalışmaya devam etme konusundaki güçlü irademizi bu vesileyle yineliyoruz. Hakikatin peşinden gitmek, bellekleri arındırmak ve temel insan haklarını eski düzeyine getirmek üzere aynı safta yer alabilmenin ancak hakiki bir cesaretle mümkün olduğunun gayet farkındayız.



Bilhassa Kıbrıs’taki kendi dini yapılarımıza erişim, onları idare etme, koruma ve restorasyonunu gerçekleştirme hakkımızı korumaya ve bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edecek, uzun zamandır yok sayılan, kontrol altında tutulan veya ihlal edilen ibadet hakkının savunuculuğunu yapacağız.



Tanrı’nınlütfu ve nimetiyle birbirimizi desteklemeye ve topluluklarımız arasında güven inşa etmek, kırılan bağları onarmak, geçmişin yaralarına şifa bulmak ve Kıbrıs’ta uzlaşı tohumlarını ekmek üzere katkımızı sunmak için bir arada durmaya devam edeceğiz.



Barışın şaşı çabalarının onuncu yıldönümü vesilesiyle:

-Tüm Kıbrıslıları, Kıbrıs’ın dini mirasını korumak ve herkes için din özgürlüğünü geliştirmek doğrultusundaki çabalarımıza katılmaya,

-Kıbrıs’ın siyasi lider kadrosunu, barış doğrultusunda sergilediğimiz eşi benzeri görülmemiş iyi niyet gösterimize ve Kıbrıs’ta ibadet, din ve inanç özgürlüğünün korunmasına dair ortak talebimize verdikleri desteği artırma cesareti göstermeye,

-Uluslararası topluluğu, insan haklarına yönelik ortak mesajlarımızı desteklemeye ve Kıbrıs’ın dini liderlerinin barışın şaşı sürecindeki rolünü kabul etmeyi sürdürmeye davet ediyoruz. Biz, Dini Liderler, Kıbrıs ve birbirimiz için dua etmeye devam edeceğiz. Karşılıklı topluluklarımızı da, Yüce Tanrı’ya olan inancımızı güçlendirmek ve her daim insan haysiyetini koruyup desteklerken, aynı zamanda barış ve güven kültürünün inşasına kendimizi adamak üzere dualarımızda ortaklaşmaya davet ediyoruz” .