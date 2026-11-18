Güney Kıbrıs’ta bulunan Larnaka Havalimanı’nda valizinde yaklaşık 18,5 kilogram esrar bulunan 24 yaşındaki şahıs tutuklandı. Uyuşturucu ithali, bulundurulması ve başkalarına temin etme niyetiyle uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 8 gün tutukluluk emri verildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; 16 Kasım sabahı Larnaka Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (D.A.O.E.) ve YKAN ekipleri, gümrük yetkilileriyle iş birliği içerisinde hareket etti.

Yapılan kontroller sırasında 24 yaşındaki şahsın valizinde yaklaşık 18,5 kilogram esrar tespit edilerek emare alındı.

Uyuşturucu maddelerin yasa dışı ithali, bulundurulması ve başkalarına temin etme niyetiyle bulundurulması suçlarından tutuklanan zanlı, bugün Larnaka Bölge Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme; soruşturmanın devam etmesi amacıyla zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.