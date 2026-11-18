Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis arasında Brüksel’de gerçekleştirilen görüşme Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde, Avrupa Konseyi’ndeki Yunan Temsilciliği ofisinde bir araya geldiklerini yazdı.

Gazetenin Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın (KİPE) kaynaklara dayandırdığı habere atıfta bulunarak yayınladığı habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki “Great Sea Interconnector” (GSI) elektrik bağlantı projesinin kesintisiz devam etmesi gerekliliğini vurguladı.

Gazete Yunan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak görüşmede, Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Konseyi toplantısının gündeminde de yer alan uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığını yazdı.

Habere göre Yerapetridis görüşmede GSI projesinin, uluslararası hukuka göre, kesintisiz devam etmesi gerekliliğini vurguladı.

Yerapetridis ayrıca bu projenin Avrupa’yı da ilgilendiren önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Türkiye-Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’nın iptal edilmesi konusunu da gündeme getiren Yerapetridis bunun, uluslararası hukuka aykırı olduğunu bu nedenle hukuki sonuç doğurmadığını savundu.

Fidan ve Yerapetridis görüşme sırasında, seyir güvenliğinin ve özgürlüğünün sağlanması gerekliliğini de vurguladı.

