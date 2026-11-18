DİSİ Milletvekili aynı zamanda Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Rum delegasyonu başkanı Dimitris Dimitriu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Antalya’da düzenlenen parlamenter toplantıya katıldı.

Alithia gazetesi Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak, Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Rum delegasyonu başkanı, DİSİ Milletvekili Dimitris Dimitriu’nun, COP 31 zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “İklim taahhütlerinden ulusal eyleme: Bugünün iklim koşulları siyasi liderlikten ne talep ediyor?” konulu tartışmaya katıldığını yazdı.

Habere göre, etkinlikte konuşan Dimitriu, iklim değişikliğine uyum politikalarının bilimsel verilere dayalı olarak belirlenmesi gerekliliğinin yanı sıra "ulusal planların özlü bir şekilde finanse edilmesinin" önemini vurguladı.

Dimitriu konuşmasında, Güney Kıbrıs’ta bu yönde yapılan çalışmalardan bahsetti ve Güney Kıbrıs’ın “İklim Değişikliğine Uyum Ulusal Planı’nı” kabul ettiğini, 2025-2030 dönemi için uygulama ve izleme çalışmalarının gelişim halinde olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinde parlamentoların rolüne de vurgu yapan Dimitriu, vatandaşların iklim politikalarına yönelik güveninin ve desteğinin ancak güvenli su kaynaklarına, daha temiz enerjiye erişim gibi somut sonuçların elde edilmesi halinde sağlanabileceğine de dikkati çekti.