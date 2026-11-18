Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılması beklenen üçlü görüşmeden yeni gelişmeler çıkabileceğini söyledi.

Sonuç alınması konusunda kesin konuşmayan Erhürman, beklentisini “Yüzde 51-49” sözleriyle ifade etti.

Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık konularının müzakerelerin başında ele alınması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Siyasi eşitlik kabul edilmeden bu iş olmayacak” dedi.

Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılması beklenen üçlü görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı bir programda konuşan Erhürman, toplantıdan yeni gelişmeler çıkacağına inandığını belirterek, sonuç alınma ihtimalini sonuç alınamaması ihtimalinden daha yüksek gördüğünü söyledi.

Kesin bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Erhürman, beklentisini “Yüzde 51-49” sözleriyle ifade etti. Guterres'in görev süresinin ay sonunda sona erecek olmasına da değinen Erhürman, bu nedenle görüşmenin sonuçsuz kalmasını beklemediğini kaydetti.

Üçlü format Kıbrıs Türk tarafı açısından önemli

Görüşmenin üçlü formatta gerçekleştirilmesinin Kıbrıs Türk tarafı açısından önem taşıdığını vurgulayan Erhürman, daha önce 5+1 formatına ilişkin ortaya koydukları tutumun da aynı yaklaşıma dayandığını belirtti.

Güven yaratıcı önlemlerin garantör ülkelerle görüşülmesine karşı çıktıklarını ifade eden Erhürman, bu yöntemin Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye'yi aynı pozisyonda göstererek Kıbrıs Türk tarafını müzakere sürecinde geri plana itebileceğini savundu.

Üçlü görüşmenin Kıbrıs Türk tarafının doğrudan ve eşit muhatap olarak kabul edilmesi açısından önemine işaret eden Erhürman, bu formatla verilecek mesajın “Türkiye ile değil, bizimle müzakere ediyorsun” anlayışını ortaya koyacağını söyledi.

Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık öncelikli olmalı

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín'in ortaya koyduğu maddelerin gerçek bir müzakere metodolojisi oluşturmadığı yönündeki değerlendirmesi de Erhürman'a soruldu.

Holguín'in siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık konularında anlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerin ilerleyemeyeceğine ilişkin açıklamasına dikkat çeken Erhürman, bu yaklaşımın kendi öncelikleriyle örtüştüğünü belirtti.

Erhürman, “Varsayalım ki Sayın Holguín bunun metodoloji olduğunu düşünmüyor. Ama bunu öncelikli tartışma konusu haline getiriyor ve burada ilerleme olmadıkça diğer konulara geçmeyecek. Benim sorunum yok. Çünkü zaten sorunum bu” ifadelerini kullandı.

'Rum tarafı siyasi gücü paylaşmaya hazır olduğunu göstermeli'

Türkiye ile aynı hareket noktasına sahip olduklarını belirten Erhürman, bugüne kadar çözümün önündeki temel engelin Rum tarafının adadaki siyasi gücü ve kaynakları paylaşma iradesi göstermemesi olduğunu savundu.

Rum yönetiminin bu paylaşımı en başından kabul etmeye hazır olduğunu ortaya koymasının, çözüm konusunda güven oluşturabileceğini ifade eden Erhürman, dönüşümlü başkanlık konusunun da müzakerelerin son aşamasına bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, dönüşümlü başkanlık meselesinin müzakerelerin sonunda gündeme getirilmesine karşı çıkarak, “Son gece karşımıza çıkacaksa boşu boşuna canımızı yemeyelim” dedi.

Holguín'in söz konusu başlıkları metodoloji olarak nitelendirmekten kaçınmasının Rum tarafından veya Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in itirazlarından kaynaklanmış olabileceğini de dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2026, 09:18