Suna ERDEN

Anka Operasyonu’nda 2 kilo uyuşturucuyla suçüstü yakalanan, polise verdiği ifadede daha önce de 6 kilo hintkenevirini ülkeye getirerek dağıtımını sağladığını itiraf eden 21 yaşındaki Yunan asıllı Ioannis Nikolaidis’in cezası belli oldu. Beş ayrı seferde toplam 8 kilo uyuşturucu ithal ettiği belirlenen sanık, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl hapse mahkûm edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde

Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Anka Operasyonu” kapsamında Yunanistan vatandaşı Ioannis Nikolaidis’in davası sonuçlandı.

Ayşen Toroslu başkanlığında, Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler ve Yargıç Engin Atıcı’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını Başkan Toroslu okudu.

Başkan Toroslu, 5 Aralık 2025 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan sanığın, Kermiya’da Doğa Sokak’ta konteynerler arasına siyah poşet bıraktığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını belirtti.

Poşette yapılan incelemede 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydeden Toroslu, sanığın tutuklandığını söyledi.

Sanığın polise verdiği ifadede, uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’taki bir şahsın yönlendirmesiyle alarak ülkeye getirdiğini itiraf ettiğini aktaran Toroslu, daha önce de dört ayrı seferde toplam 6 kilo uyuşturucuyu ülkeye soktuğunu ve aynı kişinin yönlendirmesiyle dağıtımını sağladığını açıkladı.

Böylece sanığın Ağustos 2025 ile Aralık 2025 arasında beş ayrı seferde toplam 8 kilo uyuşturucuyu ülkeye ithal ettiğini belirten Başkan Toroslu, ele geçirilen miktarın 2 kilo olduğunu, geriye kalan 6 kilonun ise ülke içerisinde dağıtıldığını ifade etti.

Başkan, sanığın her sefer için 300 Euro aldığını da kaydetti.

Kurye olması lehine değerlendirildi

Sanığı yargılandığı üç davadan suçlu bulduklarını açıklayan Başkan Toroslu, uyuşturucu suçlarının ciddi, vahim ve giderek yaygınlaşan suçlar arasında yer aldığını belirtti. Bu suçların toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilere dikkat çeken Toroslu, ticari amaçla uyuşturucu taşınmasını ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Uyuşturucu suçlarında caydırıcı ve ibret verici cezaların önemine değinen Başkan Toroslu, sanığın uyuşturucu ticaretini organize eden kişi değil, kurye konumunda olduğunu dikkate aldıklarını belirtti.

Sanığın 21 yaşında, sabıkasız ve soruşturmada polise yardımcı olduğunu kaydeden Toroslu, yalnızca 2 kilo uyuşturucuyla yakalanmasına rağmen daha önce ülkeye getirdiği 6 kiloyu da itiraf ederek toplam 8 kiloluk uyuşturucu ithalatıyla ilgili yargılanmasının lehine değerlendirildiğini ifade etti.

Başkan Toroslu, sanığın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 500 gram uyuşturucu davasının da bu dava kapsamında dikkate alındığını belirterek, Ioannis Nikolaidis’i 7 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.