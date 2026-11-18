İhracatının yüzde 50’ye yakın bir kısmını Avrupa ülkelerine yapan Türkiye’nin, Gümrük Birliği Anlaşmasını genişletme talebi, Rum Yönetimi’nin ‘müzakere şartına’ bağlandı. Rum Yönetimi

Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin ciddi bir şekilde yeniden başlaması halinde AB ile Türkiye arasında gümrük anlaşmasının geliştirilmesine ilişkin görüşmelerin başlatılmasına onay vereceklerini söyledi.

AB Kıbrıs Temsilcisi Raffaele Fitto’nun Cumas günü Ankara’ya gideceğini ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini belirten Letimbiotis "Bizim görüşümüz şudur ki; eğer Türkiye yapıcı bir tutum ve sergilerse ve 2017'de Crans-Montana'da kesintiye uğrayan Kıbrıs meselesine ilişkin anlamlı müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda somut ilerleme kaydedilirse, o zaman ilişkilerde ilerlemeye kesinlikle razı oluruz" dedi.

Türkiye'ye uluslararası hukuk ve BM kararları şartı

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin ciddi ve anlamlı şekilde yeniden başlaması halinde Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik görüşmelerin başlatılmasına onay verebileceklerini belirtti.

Letimbiotis, Türkiye'nin yapıcı bir yaklaşım sergilemesi ve 2017 yılında Crans-Montana'da kesintiye uğrayan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması durumunda ikili ilişkilerde ilerlemeye açık olduklarını ifade etti.

Letimbiotis, bu ilerlemenin, yıllardır tıkanmış durumda bulunan Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin görüşmeleri de kapsayabileceğini kaydetti.

Letimbiotis, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yararlanmak istemesi halinde uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun hareket etmesi gerektiğini savundu.

Güney Kıbrıs yönetiminin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik teşvikler sunmaya hazır olduğunu belirten Letimbiotis, bunun Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki yükümlülüklerine ilişkin yapıcı bir tutum sergilemesine bağlı olduğunu söyledi.

Bu yükümlülüklerin yalnızca Kıbrıs'ı değil, Avrupa Birliği'nin genel yükümlülüklerini de ilgilendirdiğini öne sürdü.

Fitto-Fidan görüşmesinde Kıbrıs gündemi

Bu arada Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs sorunu özel temsilcisi Raffaele Fitto'nun Cuma günü Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmenin de bu konular açısından önem taşıdığı belirtildi.

Letimbiotis, görüşmede AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme ile Kıbrıs sorununda kaydedilecek gelişmeler arasındaki bağlantının ele alınmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesini önemsediğini belirten Letimbiotis, Ankara'nın bu konudaki açıklamalarının ve taleplerinin de bunu ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2026, 09:17