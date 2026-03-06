Charles de Gaulle Kıbrıs’ta

Fransız Genelkurmay Başkanlığı, bir Fransız fırkateyninin Güney Kıbrıs açıklarında olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, adaya yapılan saldırının ardından Fransa'nın Avrupalı müttefikleriyle koordineli olarak Güney Kıbrıs'ı desteklemeye kararlı olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, "Avrupa dayanışması ve bölgesel istikrara olan bağlılık" vurgulandı.

Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Languedoc fırkateyninin Güney Kıbrıs sularına varacağını doğrularken, Charles de Gaulle uçak gemisinin de bölgeye konuşlandırılacağını duyurdu.

Kristof Kolomb da geliyor

Bu arada İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e "Cristobal Colon (Kristof Kolomb)" firkateynini gönderme kararı aldı.

Açıklamada, "Cristobal Colon"un Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmasıyla İspanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) ve doğu sınırının savunmasına bağlılığını gösterdiği vurgulandı.

Firkateynin, Baltık Denizi'nde refakat, koruma ve ileri eğitim görevlerini yerine getirmek üzere 3 Mart'ta "Charles de Gaulle Donanma Grubu'na" katıldığı ve 10 Mart'ta Girit Adası açıklarında olmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

İtalya, güneye deniz kuvveti gönderme hazırlığında

Öte yandan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Orta Doğu'ya hava savunma sistemleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de deniz kuvvetlerinden unsurlar göndererek savunmalarına destek verme hazırlığında olduklarını söyledi.

Crosetto, İran'dan Körfez ülkeleri ve bölge ülkelerine fırlatılan balistik füzeleri hatırlatarak, "Bu, İtalya'nın istediği veya arzuladığı bir savaş değil. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta yaşananlar nedeniyle, Genelkurmay Başkanı'na ulusal hava ve balistik füze savunmasının en yüksek seviyeye çıkarılması talimatı verdim. NATO ve müttefiklerle koordinasyon halindeyiz çünkü pervasız bir tepki karşısında her şeyin beklenebileceğini söylüyorum." dedi.

Crosetto, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilgili maddeleri uyarınca GKRY'nin korunmasına dair bir sinyal vermek istediklerine işaret ederek, "Birkaç gün içinde İspanya, Fransa ve Hollanda ile beraber Kıbrıs'ı korumak için deniz kuvvetleri göndereceğiz." ifadesini kullandı.

