Binlerce hayvan aşılandı

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Rum Veterinerlik Dairesi’nin açıklamasına göre, Salı gecesine kadar 135 bin aşılama gerçekleştirildi. Aşılama, hastalığın görüldüğü çiftliklerin 10 kilometre çapındaki karantina alanlarında yapılıyor. Rum hayvancılar, hastalık tespit edilen çiftliklerde hayvanların topluca itlaf edilmesine tepki gösteriyor. Hayvancılar, bir veya birkaç hayvanda şap tespit edilmesi durumunda tüm sürünün imhasının doğru olmadığını, hayvanların 21 gün içinde iyileşip antikor geliştirebileceğini vurguluyor. Rum Veterinerlik Dairesi ise, hastalıklı hayvan tespit edilen çiftliklerde itlafın zorunlu olduğunu ve geri adım atılamayacağını duyurdu.

Çiftçilere mali destek

Rum Bakanlar Kurulu, salgından etkilenen çiftçilere hayvan başına 50 bin Euro’ya kadar avans ödemesi yapılmasını onayladı. Tarım Bakanı Maria Panayiotou, ödemelerin gelir kaybını karşılamak üzere ilk taksit olarak verileceğini ve miktarın her bir hayvan sayısına göre değişeceğini belirtti. Yetkililer, Larnaka bölgesindeki 23 hayvancılık işletmesinde yaklaşık 20 bin 500 hayvanın itlaf edildiğini bildirdi. Dromolakşa’da ise yeni bir pozitif vaka tespit edilen bir çiftlikte yaklaşık 500 hayvan bulunuyor. Rum hükümeti, dezenfekte ve virüsten arındırılmış bölgelerde sürülerin yeniden oluşturulması için yurtdışından hastalıktan arınmış hayvanların ithalini planlıyor.

Sıkı önlemler ve yaptırımlar

Hükümet, hayvancılık sektörünü yüksek alarma geçirdi. Sığır, koyun, keçi ve domuz gibi çift tırnaklı hayvanların yanı sıra yem, ekipman ve zorunlu olmayan personelin karantina bölgeleri içindeki hareketleri kısıtlandı. Hayvanların mezbahalara taşınması, süt toplama ve ilaç-su teslimatı gibi faaliyetler sıkı koşullar altında yürütülecek. Tedbirlere uyulmaması durumunda 5 bin Euro’ya kadar idari para cezası uygulanacak.

