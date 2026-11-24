Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 14.5’inin fakirlik, 28,3’ünün düşük gelir sınıfında bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Rum İstatistik Kurumu’nun 2025 yılı verilerine dayanarak, 276 bin 585 kişiye denk gelen, nüfusun yüzde 28,3’nün düşük gelir sınıfında bulunduğunu yazdı.

Bu kişilerin 16 bin 500 Euro’ya denk veya daha az kullanılabilir gelire sahip olduklarını yazan gazete yine ilgili verilere dayanarak nüfusun yüzde 14,5’ine denk gelen 145 bin 506 kişinin de fakirlik sınırında bulunduğunu belirtti.

Habere göre fakirlik sınırında olan 145 bin 506 kişi ise 13 bin 240 Euro’ya denk veya daha az kullanılabilir gelire sahip.

Nüfusun yüzde 64,2’sinin ise orta sınıfa mensup olduğunu yazan gazete alt orta sınıfta 16 bin 551-22 bin 66 Euro arasındaki gelirle nüfusun yüzde 21,7’sinin (211 bin 870) bulunduğunu belirtti.

Habere göre 22 bin 067 Euro ise, ortalama kullanılabilir ulusal gelir olarak kabul edilmekte.

Orta-orta sınıf olarak değerlendirilen kısımda ise 302 bin 193 kişiye denk gelen nüfusun yüzde 30,9’u bulunmakta. Bu sınıfa bağlı gelir 22 bin 067-33 bin 099 Euro arasında.

Üst orta sınıfta ise 33 bin 100-44 bin 132 Euro gelirle, 113 bin 723 kişinin denk geldiği nüfusun yüzde 30,9’u bulunmakta.

Gazete en üst sınıfta ise 44 bin 133 Euro üstü gelirle, 72 bin 819 kişinin, bir diğer deyişle, nüfusun yüzde 7.5’inin yer aldığını yazdı.

Habere göre 2024 yılında ise nüfusun yüzde 27,8’i alt orta sınıfta; yüzde 64,6’sı orta-orta sınıfta; yüzde 7,6’sı ise üst sınıfta yer aldı.