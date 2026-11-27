Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum hükümetinin KKTC’deki Rum malları konusundaki kovuşturmalarla ilgili politikasının, bu mesele ile ilgili tutuklanan ve iade edildiği İsrail tarafından geçen günlerde serbest bırakılan AFİK Group CEO’su Simon Aykut davasıyla ilgili gelişmeler yüzünden değişmediğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, siyasi partilerin konuyla ilgili eleştirilerine yanıt veren Kombos, KKTC’deki Rum mallarının "gasp edilmesi" mücadelesinin karşısında olanların, bugün suçlayan taraf olduklarını savundu.

Rum kesiminin İsrail’in konuyla ilgili verdiği izahatlardan memnun göründüğünü yazan gazete, Güney Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçiliğinin açıklamasının haricinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e mektup göndermesinin beklendiğini de belirtti.

İsrail’in açıklamasının detaylı olduğunu ifade eden Kombos, bu açıklamanın açık bir şekilde İsrail’in konuyla ilgili tutumunu, ama daha da önemlisi “gasp” konusuyla ilgili tutumunu açıkça ortaya koyduğunu savundu.

Bunun genel çerçevede yapılan bir açıklama olduğunu dile getiren Kombos, bu konunun ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

Konu hakkında resmi olarak bilgilendirildiklerini ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e yönelik bir bilgilendirme daha olacağını ifade eden Kombos, Aykut’un serbest bırakılması koşullarıyla ilgili gerekli tüm izahatların yazılı ve resmi olarak verildiğini kaydetti.

Gazete Kombos’a göre Aykut’a verilen cezanın daha fazla olması gerektiğini, ancak hukuki çerçevenin bu olduğunu da kaydetti.

Aykut davasıyla birlikte oluşan hukuki emsalin KKTC’deki Rum mallarından istifade edilmesinden vazgeçilmesine yol açıp açmadığı sorusuna karşılık ise Kombos, şu ana kadar mahkumiyet ve ceza verilen altı durum olduğunu belirterek, 2-3 meselenin de bulundukları aşamaya bağlı olarak beklemede olduklarını kaydetti.