Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ihtiyaçlı ailelere mali yardım yapmak amacıyla

65 milyon Euro'yu aşan 12 yeni mali destek paketini açıkladı.

‘CY One Card’ olarak adlandırılan yeni bir kartın, hükümetin ihtiyaç sahibi kişilere mali yardımı daha hızlı ve daha basit bir şekilde göndermesine olanak sağlayacağını belirten Hristodulidis, uygulamanın düşük gelirli emeklilere 200 Euro'luk bir ödeme ile başlayacağını ve amacın ısıtma yağı ve diğer yakıtların satın alma maliyetinin bir kısmını karşılamaya yardımcı olacağını söyledi.

Ayrıca, kartın oluşturulmasının gelecekteki hedefli destek girişimleri için kullanılabilecek yeni bir sosyal politika aracı olacağını söyleyen Rum Lider, açıkladığı diğer önlemler arasında, geçen hafta parlamento tarafından onaylanan yakıt vergisindeki indirimli oranın uygulanmasının uzatılması ve yıllık hane geliri 100 bin Euro'ya kadar olan çocuklu ailelere yönelik "olağanüstü, tek seferlik mali yardım" yer alıyor.

Tek çocuğu olana 100 Euro

Yardımların, her ailenin kaç çocuğu olduğuna bağlı olarak kademeli bir ölçekte verileceğini belirten Nikos Hristodulidis, ilk çocuk için 100 Euro, ikinci çocuk için 150 Euro, üçüncü çocuk için 200 Euro ve sonraki her çocuk için 50 Euro verileceğini söyledi.

Hristodulidis’e göre bu, iki çocuklu bir ailenin 250 Euro, üç çocuklu bir ailenin 450 Euro ve dört çocuklu bir ailenin 700 Euro alacağı anlamına geliyor.

Üç veya daha fazla bakıma muhtaç çocuğu olan aileler için ise 100 Euro’luk bir ek ücret açıklandı.

Ayrıca, Garantili Asgari Gelir alanlar ve aylık kamu yardımı alanların Aralık ayı için "ailelerinin temel ihtiyaçlarının yüzde 80'i" tutarında ek bir ödeme alacaklarını ve düşük gelirli emeklilerin de en az 100 Euro "ek mali yardım" alacaklarını duyurdu.

Ayrıca, çok çocuklu anneler için hükümetin uyguladığı onursal ödenek programından yararlanan annelere ek olarak 100 Euro daha verilecek.

Karpaz’a özel ilgi

Hristodulidis, Karpaz yarımadasında yaşayan Rum Kıbrıslılar ve Kormakitis'te yaşayan Maronit Kıbrıslılar için de özel önlemler açıklandığını ve Aralık ayı için düzenli aylık ödeneklerine eşit ek bir mali yardım alacaklarını söyledi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, iki katına çıkarma uygulaması Rizokarpaso'daki Rum okullarına ve Kormakitis'teki Maronit okuluna giden çocukların velilerine sunulan özel ödenek için de geçerli olacak.

Bu arada, tek ebeveynli aile ödeneği alanlar ve üç veya daha fazla bakmakla yükümlü olduğu çocuğu olan aileler ek olarak 100 Euro alacak.