Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, planlanan Büyük Deniz Bağlantı Hattı projesi (GSI) kapsamında kablo döşenmesi öncesinde deniz tabanı araştırmaları yürüten Fransız araştırma gemisinin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik deniz bölgesine ulaştığını söyledi.

Bölgedeki durumun "sakin" olduğunu belirten Palmas, Kıbrıs ile Girit arasındaki geniş deniz alanlarının, projenin tamamlanması halinde Güney Kıbrıs'ın enerji şebekesinin bağlanacağı Yunan adası Girit'e hem Yunanistan hem de Türkiye tarafından sahiplenildiğini söyledi.

Bu konuda, projenin tamamlanması halinde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlayacağını ve bunun "Avrupa Birliği üyesi iki devlet olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından Fransız şirketlerinin katılımıyla yürütülen, Avrupa'nın çıkarına olan bir proje" olduğunu vurguladı.