Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi John Breslow bir görüşme gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Breslow’un görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin gündemindeki iki önemli konuya değindiğini yazdı.

Gazeteye göre önümüzdeki haftalarda veya aylarda Güney Kıbrıs’a Amerikan askeri ekipmanlarının gelmesinin beklenip beklenmediği sorusuna karşılık Breslow, bu soruya yanıt veremeyeceğini çünkü bunların gizli bilgilerden ibaret olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki deniz ve hava üssünün genişletilmesiyle ilgili bir soruya karşılık ise Breslow, projelerin ne zaman tamamlanacağını bilmediğini dile getirdi.

Breslow sürecin gelişme halinde olduğunu bildiğini ve bu alanı değerlendirebilecek olmalarının olumlu bir durum olduğunu belirtti.

Vize muafiyet programı ve Güney Kıbrıs aleyhindeki silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili ilerleme olup olmadığı sorusuna karşılık ise Breslow, buna olumlu yanıt vererek, bunun üzerinde çalıştıklarını ve bunun ilerleme teşkil ettiğini ifade etti.

Yakın bir zamanda vize muafiyet programıyla ilgili gerekli bilgilere sahip olacaklarını ifade eden Breslow, ABD Dışişleri Bakanlığının büyükelçilikle bu yönde çalışacağını sözlerine ekledi.