Ev değil cephane

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde bir evde iki otomatik silah, bir tabanca ve çeşitli kalibrelerde çok sayıda fişek bulundu.

Rum polisi, organize suçla mücadele kapsamında Larnaka'da düzenlediği operasyonda bir evde yaptığı aramada iki otomatik ateşli silah, bir tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin arandığı bildirildi.

Rum Polis Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre; operasyon çeşitli polis birimlerinin ortak çalışması sonucu elde edilen istihbari bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesinin ardından gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında alınan bilgiler doğrultusunda mahkemeden arama emri çıkarılırken, Larnaka'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramada iki otomatik silah, bir tabanca ve çeşitli kalibrelerde çok sayıda fişek bulunarak emare alındı. Silahlar ve mühimmatın olay yerinde muhafaza altına alınmasının ardından kriminal inceleme için ilgili birimlere gönderildiği belirtildi.

Polis, ele geçirilen silahların geçmişte herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla balistik ve diğer bilimsel incelemelerin yapılacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen belirli bir kişinin arandığını duyuran polis, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Polis açıklamasında, söz konusu operasyonun organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen hedefli operasyonlardan biri olduğu vurgulanarak, yasa dışı silahlanmanın önlenmesi ve toplumun güvenlik duygusunun güçlendirilmesi amacıyla benzer operasyonların devam edeceği belirtildi