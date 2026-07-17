AB Konseyi'ne  gönderilecek

Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs'ın Schengen hazırlıklarını olumlu değerlendirdi. Nihai karar Eylül ayında AB Konseyi tarafından verilecek.

Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs'ın Schengen Bölgesi'ne katılım sürecinde hazırlanan teknik değerlendirme raporunu kabul etti.

Komisyonun olumlu görüşünün ardından süreçte gözler, Eylül ayında Güney Kıbrıs'ın üyeliğini ele alacak Avrupa Birliği (AB) Konseyi'ne çevrildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Komisyon tarafından yürütülen teknik incelemelerde Güney Kıbrıs'ın Schengen müktesebatına uyum kapsamında talep edilen teknik ve operasyonel hazırlıkları büyük ölçüde tamamladığı tespit edildi.

Hazırlık düzeyine ilişkin herhangi bir teknik itirazın bulunmadığı belirtilirken, bundan sonraki aşamada siyasi karar sürecine geçilecek.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert, Komisyonun Güney Kıbrıs'ın Schengen başvurusuna ilişkin teknik raporu resmen kabul ettiğini duyurdu. Lammert, raporun Mayıs ayında yayımlanan "Schengen'in Durumu" raporu kapsamında gerçekleştirilen teknik izleme çalışmalarına dayandığını belirterek, Eylül ayında AB Konseyi'ne sunulacağını söyledi.

Lammert, Schengen üyeliğine ilişkin nihai kararın Avrupa Komisyonu tarafından değil, AB Konseyi tarafından alınacağını vurgulayarak, Güney Kıbrıs'ın Schengen Bölgesi'ne katılımının ortak kurallar ve güvenlik mekanizmalarını güçlendireceğini ifade etti.

