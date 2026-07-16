‘Beni ülkeme gönderin’

Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a tespit edilemeyen bir noktadan geçerek birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan R.D.M.M., Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polise verdiği ifadede KKTC'ye Lefkoşa'da bilmediği bir noktadan geçtiğini ve ülkesine geri dönmek istediğini söyleyen zanlının, KKTC'de herhangi bir yasal statüsü veya bağı bulunmadığı belirtilerek 22 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da henüz tespit edilemeyen bir noktadan Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a geçerek birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifadesinde Lefkoşa'da bilmediği bir noktadan KKTC'ye geçtiğini ve ülkesine geri dönmek istediğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC'de herhangi bir yasal statüsü veya bağı bulunmadığını belirterek, davaları görüşülünceye kadar 22 günü aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 22 günü aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi'ne gönderilmesine emir verdi.

