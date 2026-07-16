Vurgun miktarı 46 milyon Euro

Avrupa Birliği Başsavcılığı (EPPO), Avrupa genelinde milyonlarca Euro’luk vergi kaybına neden olduğu belirtilen uluslararası KDV dolandırıcılığı soruşturmasını Güney Kıbrıs'a da genişletti. Soruşturmanın merkezinde, Avrupa Birliği'nde en yaygın sınır ötesi vergi dolandırıcılığı yöntemlerinden biri olarak bilinen "Carousel" (döner zincir) sistemi bulunuyor.

Politis gazetesinin haberine göre; EPPO, soruşturma kapsamında Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde eş zamanlı arama ve el koyma operasyonları gerçekleştirirken, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda Güney Kıbrıs'taki şirket ve kişilerle ilgili incelemeleri de derinleştirdi.

Soruşturmada, 2021-2025 yılları arasında faaliyet gösteren uluslararası bir şebekenin Yunanistan, Güney Kıbrıs, Bulgaristan ve Çekya'da birbirleriyle bağlantılı çok sayıda şirket kurduğu belirlendi. Şirketlerin, Avrupa Birliği ülkeleri arasında küçük elektrikli ev aletlerinin ticaretini yapıyormuş gibi gösterildiği, ancak ticaret zincirinin KDV sistemini kötüye kullanacak şekilde organize edildiği tespit edildi.

Yetkililere göre şebeke, sınır ötesi ticarette uygulanan KDV muafiyetinden yararlanarak ürünleri ülkeler arasında devrediyor, ardından bazı şirketler devlete ödemesi gereken KDV'yi ödemeden ortadan kayboluyor. Zincirde yer alan diğer şirketler ise hiç ödenmemiş bu KDV'nin iadesini talep ederek haksız kazanç elde ediyor. Bu yöntem, Avrupa'da "Carousel" veya "Kayıp Tacir (Missing Trader)" KDV dolandırıcılığı olarak adlandırılıyor.

Avrupa Başsavcılığı'nın tespitlerine göre; dört ülkede faaliyet gösteren şebeke, ödemediği KDV'nin iadesini alarak Avrupa Birliği ve Yunanistan bütçelerini toplam 46,9 milyon Euro zarara uğrattı.

